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09.10.2018

В «Заповедном Прибайкалье» подвели итоги пожароопасного сезона

Иркутская область, 9.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В «Заповедном Прибайкалье» подвели итоги пожароопасного сезона, который завершился на подведомственных ему территориях 5 октября.

Как сообщает пресс-служба организации, для своевременного обнаружения лесных пожаров было организовано наземное, водное и авиационное патрулирование Байкало-Ленского заповедника и Прибайкальского национального парка. С начала пожароопасного сезона на территории ПНП было зарегистрировано семь возгораний. По два очага были ликвидированы на территории Листвянского и Байкальского участковых лесничеств, по одному – в Прибайкальском и Береговом участковых лесничествах.

Еще один пожар был обнаружен в Островном участковом лесничестве на острове Ольхон, ликвидирован на площади 10,7 га. Для его тушения были привлечены государственные инспекторы учреждения и 10 специалистов пожарно-десантной службы Иркутской авиационной базы охраны лесов. Благодаря оперативным действиям и слаженной работе сотрудников все пожары были ликвидированы в течение 1-2 суток. Общая площадь, пройденная огнем, составила 21,72 га. На территории Байкало-Ленского заповедника лесных пожаров обнаружено не было.

Заместитель директора по лесохозяйственной деятельности Сергей Кочнев прокомментировал итоги прошедшего сезона.

– В этом году нам помогла погода: мы наблюдали относительно невысокий уровень класса пожарной опасности по условиям погоды, что благоприятно повлияло на пожароопасную обстановку в лесах, расположенных на территории Байкало-Ленского заповедника и Прибайкальского национального парка. Все пожары в этом пожароопасном сезоне были своевременно обнаружены, и приняты оперативные меры по их тушению и ликвидации, – пояснил он.

В «Заповедном Прибайкалье» отмечают, что наряду с организацией обнаружения и тушения лесных пожаров, в лесничествах проводились профилактические, предупредительные и ограничительные мероприятия, местное население и туристов информировали об особом противопожарном режиме и требованиях, предъявляемых в этот период.

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