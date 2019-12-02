В «Заповедном Прибайкалье» поймали двух браконьеров с оружием

Ольхонский район, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Еланцынском лесничестве инспекторы «Заповедного Прибайкалья» пресекли два случая браконьерства на территории Прибайкальского нацпарка.

Как сообщает пресс-служба учреждения, в первом случае у нарушителя изъяли строковое нарезное оружие калибром 7,62 мм, во втором – карабин калибром 5,6 мм.

– При встрече нарушители не оказали сопротивления. На них были оформлены протоколы об административном правонарушении за нарушение правил охоты. За данное правонарушение предусмотрен штраф до 4 тысяч рублей, также мы изъяли оружие и доставили его в ближайшее отделение полиции, – рассказал государственный инспектор в области охраны окружающей среды Антон Карелин.

Отмечается, что оперативная группа государственных инспекторов по охране окружающей среды «Заповедного Прибайкалья» на постоянной основе проводит оперативные выезды на все подведомственные территории учреждения. По состоянию на конец ноября 2019 года инспекторы оформили 283 протокола об административных правонарушениях и изъяли 4 единицы оружия.