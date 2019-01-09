ТЕМЫ
Архив
< Январь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Байкал
10.01.2019

Вдоль берега южного Байкала начался ледостав

Иркутская область, Бурятия, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - К 8 января в средней части озера Байкал образовался ледяной покров. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

Кроме того, в южной части водоёма также уже появились полосы льда вдоль берега.

Напомним, в 2018 году сроки ледостава на юге Байкала сдвинулись примерно на четыре-девять дней позже обычного. В прошлом году ледяные поля начали наблюдать к 17 января. В 2017 году лёд на Байкале в южной части встал в 20-х числах января.

ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram

Новости Байкала

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске