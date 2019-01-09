Вдоль берега южного Байкала начался ледостав

Иркутская область, Бурятия, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - К 8 января в средней части озера Байкал образовался ледяной покров. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РФ.

Кроме того, в южной части водоёма также уже появились полосы льда вдоль берега.

Напомним, в 2018 году сроки ледостава на юге Байкала сдвинулись примерно на четыре-девять дней позже обычного. В прошлом году ледяные поля начали наблюдать к 17 января. В 2017 году лёд на Байкале в южной части встал в 20-х числах января.