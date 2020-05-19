Выставку о берегах Байкала теперь можно посетить виртуально

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» специально ко Дню музеев подготовили виртуальный тур по фотовыставке о Байкале. Теперь узнать много любопытных фактов о флоре и фауне Прибайкальской природной территории можно не выходя из дома.

Как сообщает пресс-служба заповедника, в видеоэкскурсии рассказывают неизвестные факты об известных животных, красочные снимки представителей байкальской флоры. Посмотрев ролик, можно заранее спланировать путешествие на Байкал после снятия режима самоизоляции.

Экскурсию для виртуальных зрителей провел ведущий методист отдела экопросвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Константин Павловец. Ролик доступен на официальном сайте заповедника.