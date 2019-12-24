Иркутский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Владельцы турбазы «Песчанка» на Байкале заплатили почти 1,5 миллиона рублей за ущерб, нанесенный природе. Решение суда вступило в законную силу в декабре 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В ведомстве подчеркивают, что добиться этого удалось спустя год с того момента, как были выявлены нарушения природоохранного, санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства.

– Прокуратурой вскрыто, что на протяжении длительного времени на турбазе осуществлялось захоронение отходов производства и потребления в почве земли. Весь мусор, образуемый в ходе туристической деятельности, спрессовывали в брикеты и закапывали в траншее в лесном массиве. В результате перемешивания почвенного слоя с коммунальными отходами плодородный слой почв был уничтожен, – сообщает ведомство.

Более того, при эксплуатации дизельногенераторной установки допускались розливы нефтесодержащих продуктов, что также причинило ущерб окружающей среде. Сточные воды не проходили надлежащую очистку и сливались непосредственно на землю. Это привело к тому, что концентрация загрязняющих веществ в почве достигла превышения в 212 раз.

Судебное разбирательство, инициированное прокуратурой, затягивалось из-за категоричной позиции руководства базы, нежелании признавать очевидные факты. Только в декабре 2019 года решение суда об удовлетворении требований прокурора вступило в законную силу.

По решению суда с ООО «База отдыха «Песчанка» в бюджет Иркутского районного муниципального образования взыскан ущерб, причиненный почвам, в сумме более 1 миллиона 400 тысяч рублей. ООО «База отдыха «Песчанка», Союзу «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» запрещено осуществлять деятельность по эксплуатации объекта рекреации – базы отдыха «Песчанка» до устранения нарушений требований законодательства об охране окружающей среды и правил пожарной безопасности.

Кроме того, на организации возложена обязанность очистить территорию от отходов, освободить самовольно занятый земельный участок, демонтировав пирс и освободить побережье Байкала от бани и надворного туалета. Также ООО «База отдыха «Песчанка» обязано провести рекультивацию нарушенных земель.

Исполнение судебного акта находится на контроле природоохранного прокурора.

Напомним, деятельность турбазы приостановили в конце августа 2019 года.