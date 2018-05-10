Власти Иркутской области назвали сумму для проектов по сохранению Байкала

Иркутская область, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области предлагает реализовать 56 проектов на 41 млрд рублей для сохранения озера Байкал. Об этом со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрея Крючкова сообщают РИА Новости.

– Основные мероприятия – это строительство рыбоводного завода в Ольхонском районе; строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны «Ворота Байкала»; строительство и реконструкция причальных сооружений на Байкальской природной территории; строительство центра приема и очистки хозяйственно-бытовых отходов, подсланевых вод и пункта приема ТКО с судов, курсирующих по Байкалу, – рассказал чиновник.

Он отметил, что для снижения уровня загрязненности на Байкальской природной территории предлагается строительство четырех полигонов ТКО и мусороперерабатывающего комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год с возможностью ее увеличения до 400 тысяч тонн. Кроме того, планируется создание мусороперегрузочной и мусоросортировочной станции в Ольхонском районе. Для сокращения сбросов загрязняющих веществ в муниципалитете будут построены централизованные системы водоотведения.

Также планируется продолжать реализацию проектов рекультивации отходов Байкальского ЦБК, укрепления берега в районе посёлка Листвянка Иркутского района, демеркуризации ртутных отходов в Усолье-Сибирском.

Отметим, сохранение системы озера Байкал стало одним из стратегических направлений развития РФ до 2024 года по новым майским указам президента РФ Владимира Путина.