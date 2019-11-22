Волонтеры экоакции «Праздник чистоты» на Байкале соберутся в Иркутске 22 ноября

Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Волонтерский слет-2019 экологической акции на берегу Байкала «Праздник чистоты» пройдет в Иркутске 22 ноября. Мероприятие пройдет в КДЦ «Художественный». Об этом сообщают организаторы. В 2019 году экоактивисты вывезли с берегов Байкала 2169 мешков мусора. – Нам действительно есть чем гордиться. Из небольшой акции на острове Ольхон за семь лет мы стали движением, которое теперь поддерживает Фонд президентских грантов и порядка двух десятков организаций и фирм непосредственно в Иркутской области, которые оказывают нам посильную помощь. В этом году в «Празднике чистоты» приняли участие более 400 волонтеров и около 2,5 тысяч местных жителей. Мы провели уборку в 17 точках байкальского побережья в Иркутском, Ольхонском и Слюдянском районах, – отмечает организатор акции, руководитель региональной экологической общественной организации «Мой Байкал» Надежда Николаева. На мероприятии будет работать благотворительная ярмарка «Волонтер – волонтеру», где будут представлены различные экоизделия от мастеров хэндмейда. Вырученные средства пойдут на проведение «Праздника чистоты» в следующем году. Будет работать фотозона с артефактами, которые в этом году были найдены на берегах Байкала во время проведения акции. Кроме того, всех участников и гостей ждет праздничный концерт с грамотами и наградами за прекрасно проведенный летний сезон, а также традиционный капустник в исполнении волонтерских бригад «Праздника чистоты». Как рассказала Надежда Николаева, в следующем году «Праздник чистоты» планируется провести по всему побережью Байкала как в Иркутской области, так и в республике Бурятия. – Это около 600 километров береговой линии, но я думаю, мы к этому уже готовы и справимся с поставленной задачей. Необходимо полностью очистить берега Байкала от свалок и скоплений мусора, – заметила Надежда Николаева. КООРДИНАТЫ: Слет состоится 22 ноября в КДЦ «Художественный» по адресу: Иркутск, улица Карла Маркса, 24. Начало мероприятия в 17:00. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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