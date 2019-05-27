Волонтёры-победители конкурса РГО помогут благоустроить Прибайкальский нацпарк

Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Прибайкальский национальный парк примет 20 волонтёров, победивших в конкурсе на участие в эколого-просветительских лагерях Русского географического общества (РГО). Об этом сообщает пресс-служба организации. Волонтёры помогут сотрудникам особо охраняемой природной территории в благоустройстве нацпарка, а также познакомятся с историческим, природным и культурным наследием региона во время экскурсий и походов. Работать добровольцы будут с 5 по 19 июля 2019 года. СПРАВКА: Прибайкальский национальный парк создан 13 февраля 1986 года. Он простирается на 470 км вдоль байкальского побережья – от посёлка Култук на юге до мыса Кочериковского на севере. Его площадь составляет 417,3 тысяч га – это самый протяжённый национальный парк в России. Нацпарк сохраняет уникальный растительный и животный мир, крупнейшее в Иркутской области собрание редких и исчезающих видов флоры и фауны. Ландшафты парка разнообразны и живописны: это горные каменистые степи Приольхонья, населённые растениями-реликатами, песчаные дюны, солёные тажеранские озёра, тёмнохвойные кедрово-пихтовые леса, тундра и галечные пляжи на побережьях. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: байкал

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