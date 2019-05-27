|Байкал
|28.05.2019
|
|
Волонтёры-победители конкурса РГО помогут благоустроить Прибайкальский нацпарк
|
Иркутская область, 28.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Прибайкальский национальный парк примет 20 волонтёров, победивших в конкурсе на участие в эколого-просветительских лагерях Русского географического общества (РГО). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Волонтёры помогут сотрудникам особо охраняемой природной территории в благоустройстве нацпарка, а также познакомятся с историческим, природным и культурным наследием региона во время экскурсий и походов.
Работать добровольцы будут с 5 по 19 июля 2019 года.
СПРАВКА: