Волонтёрский проект по борьбе с мусором на Байкале признан лучшим на Дальнем Востоке

Бурятия, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Волонтёрский проект из Бурятии, который должен помочь справиться с проблемой скапливающегося бытового мусора на берегах озера Байкал, признан лучшим на Дальнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Проект начал работать в 2018 году. Своими видеороликами, конкурсами, активностями в социальных сетях эколого-воспитательного характера члены КВН-движения привлекают внимание к проблеме мусора и воспитывают в жителях Бурятии экологическую дисциплину и привычку забирать мусор с собой и утилизировать правильно.

– Этот просветительский проект направлен на то, чтобы люди не оставляли после себя след в природе. Простые истины мы заворачиваем в интересные формы. Помочь озеру Байкал, чтобы он был чище. Можно долго ругать власть, предпринимателей, которые занимаются очисткой озера Байкал, выигрывая госконтракты. Можно долго это делать, но Байкалу легче от этого не становится. Мы должны помочь, – отметил один из инициаторов проекта Чингис Болотов.

Авторы проекта подали заявку на участие в премии «Звезда Дальнего Востока» в этом году, когда в список номинаций была введена номинация «Доброволец». Всего в премии 11 номинаций, которые затрагивают разные сферы жизни дальневосточников. Премия направлена на формирование «золотого резерва» как из числа активных общественных деятелей, так и из ряда компаний, вносящих значимый вклад в развитие Дальнего Востока.