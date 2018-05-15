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Байкал
16.05.2018

ВООП призвало не «пиариться по-чёрному» на рекультивации отходов БЦБК

Байкальск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны природы (ВООП) призвало не «пиариться по-чёрному» на теме рекультивации отходов производства БЦБК. Об этом сообщает пресс-служба ВООП.

В организации отмечают, что сейчас формируется гибкая по составу рабочая группа с акцентом на два направления: рекультивация территории и шламохранилищ,  благоустройство территории БЦБК в целях дальнейшего развития города и территории. Тематическое совещание по предложению Минприроды РФ планируется провести уже в мае.

Напомним, ранее общественная организация «Зелёный патруль» распространила информацию о том, что Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура обязала Минприроды Иркутской области отобрать новый проект ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных на БЦБК. Существующий проект, разработанный на основе предложений «ВЭБ-Инжиниринг», оказался не соответствующим законодательству.

Однако в ВООП сообщили, что «ВЭБ-Инжиниринг» выразил готовность оперативно адаптировать проект рекультивации к современным законам, а подразделения Росгеологии, которая исполнителем контракта по ликвидации отходов комбината, провели консультации по возможным изменениям технологии и общественному контролю проводимых работ.

СПРАВКА:

  • БЦБК введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было озвучено в феврале 2013 года, с сентября того же года прекращена варка целлюлозы. На картах-накопителях БЦБК порядка 6,5 млн тонн шлам-лигнина – вещества, которое выделяется при производстве целлюлозы. Они представляют серьезную опасность экологии Байкала. Сметная стоимость работ по их ликвидации составляет 5,9 млрд рублей.
  • В 2017 году Минприроды Иркутской области и Росгеология заключили контракт на рекультивацию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. К работам корпорация планировалось приступить в 2018 году и завершить её за три года.  По контракту в 5,9 млрд рублей, работы будут вестись на восьми картах.
  • Существующий проект, который является переработкой предложения «ВЭБ Инжиниринг» 2013 года, на общественных слушаниях в Байкальске 13 ноября вызвал критику некоторых учёных. Глава «Росгеологии» Роман Панов заявлял, что предложения специалистов однозначно будут учитываться. Также он заявлял, что предприятие рассматривает и альтернативные варианты решения вопроса.

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