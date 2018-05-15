|Байкал
|16.05.2018
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ВООП призвало не «пиариться по-чёрному» на рекультивации отходов БЦБК
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Байкальск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутское областное отделение Всероссийского общества охраны природы (ВООП) призвало не «пиариться по-чёрному» на теме рекультивации отходов производства БЦБК. Об этом сообщает пресс-служба ВООП.
В организации отмечают, что сейчас формируется гибкая по составу рабочая группа с акцентом на два направления: рекультивация территории и шламохранилищ, благоустройство территории БЦБК в целях дальнейшего развития города и территории. Тематическое совещание по предложению Минприроды РФ планируется провести уже в мае.
Напомним, ранее общественная организация «Зелёный патруль» распространила информацию о том, что Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура обязала Минприроды Иркутской области отобрать новый проект ликвидации негативного воздействия отходов, накопленных на БЦБК. Существующий проект, разработанный на основе предложений «ВЭБ-Инжиниринг», оказался не соответствующим законодательству.
Однако в ВООП сообщили, что «ВЭБ-Инжиниринг» выразил готовность оперативно адаптировать проект рекультивации к современным законам, а подразделения Росгеологии, которая исполнителем контракта по ликвидации отходов комбината, провели консультации по возможным изменениям технологии и общественному контролю проводимых работ.
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