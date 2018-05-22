«Ворота Байкала»: оживёт ли турзона в предгорье Хамар-Дабана?

Байкальск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске более десяти лет назад создали особую экономическую зону туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Ворота Байкала». Но до последнего времени она существовала только на бумаге и лишь в этом году начались реальные подвижки по развитию территории. Удастся ли встряхнуть особую экономическую зону и заставить её работать, разбирался Телеинформ.

Всё это время дела в ОЭЗ, что под управлением из Москвы, что под крылом региона, шли ни шатко ни валко. Новые резиденты постепенно появлялись, руководство грозилось расторгнуть соглашения с компаниями-«статистами», но, по большому счету, развития особой экономической зоны туристско-рекреационного типа не наблюдалось. По-прежнему о существовании «Ворот Байкала» напоминал только якорный инвестор – горнолыжный курорт «Гора Соболиная». Этот резидент, впрочем, тоже не заслуга турзоны: курорт был создан задолго до образования территории с особыми преференциями. Ситуация дошла до того, что осенью прошлого года в Байкальск с инспекцией прибыл полпред президента в Сибири Сергей Меняйло, который призвал власти Иркутской области определиться с правилами игры по «Воротам Байкала».

Возможно, именно такое внимание сверху и придало импульс тому, чтобы на этой территории началось какое-то движение. Наконец, руководство области и самих «Ворот Байкала» предприняли очевидные шаги к тому, чтобы турзону избавить от компаний, которые так и не начали никаких работ.

Для кого закроют «Ворота Байкала»?

Как сообщили Телеинформу в Минэкономразвития Иркутской области, сейчас претендентами на лишение статуса резидента являются три компании – ООО «Илим-Байкал», «Гринвальд-Байкал» и ООО «Байкал-Аква».

В отношении «Илим-Байкала», который планировал на земельном участке площадью 31 га создать центр туризма для семейного отдыха, Минэк уже провел плановую проверку, выявив нарушения, в том числе, и по срокам реализации проекта. Резиденту дали время на их устранение, если положение не изменится, соглашение с ним будет расторгнуто.

«Гринвальд-Байкал» и «Байкал-Аква» стоят в плане проверок министерства на 2018 год. Эти резиденты на двоих занимают участки общей площадью 15,5 га. На них должны были разместиться малоэтажный парк-отель и туристско-рекреационный комплекс. Вместе с тем, по данным ведомства, эти компании бездействуют в турзоне. До сих пор с их стороны не выполнены проекты, не пройдены строительная и экологическая экспертизы, не получено разрешение на строительство.

Скриншот с сайте ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала»

– В 2017 году этим резидентам в связи с нарушением календарных графиков выполнения работ было предложено актуализировать содержание бизнес-планов и перезаключить соглашение об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в особой экономической зоне. Подписанные с резидентами договоры аренды земельных участков в настоящий момент перезаключению не подлежат, – пояснили в министерстве, добавив, что пересмотр и перезаключение соглашений с другими резидентами не планируется.

К сожалению, Телеинформу не удалось связаться с представителями этих компаний для получения комментариев, однако, неэффективность проектов подтвердила как член Наблюдательного совета «Ворот Байкала», депутат Заксобрания Иркутской области Ольга Носенко, так и ещё один резидент – Гамлет Погосян, возглавляющий ООО «Уют+».

– Я видела этих резидентов, но они ничего абсолютно не предлагали, там даже на проект было стыдно смотреть. Правильно делают, что сейчас проверяют их. В «Воротах Байкала» должны быть только те люди, которые готовы участвовать в развитии ОЭЗ, потому что земли розданы немаленькие, – считает Ольга Носенко. – Кто-то, наверное, ждал какого-то покупателя, чтобы вкладывать не свои инвестиции. Соглашения с теми, кто никак не принимает участие в работе, давно надо было расторгнуть.

Кстати, Ольгу Носенко постановлением Заксобрания Иркутской области ранее рекомендовали включить в состав Совета директоров ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала». Это решение должно быть принято на очередном собрании Совета, которое до сих пор не состоялось. Предположительно, вопрос решится к июню.

Гамлет Погосян, который арендует участок площадью 1,1 га для турбазы с номерным фондом на 160 мест, считает, что те, кто был заинтересован в работе в турзоне, это уже показали, даже в условиях отсутствия инфраструктуры. Те же резиденты, над кем нависла угроза разрыва соглашений, вообще ничего не собирались делать, говорит он и подтверждает: на тех земельных участках нет даже намёка на строительство.

Первый сигнал бизнесу

Отсутствие какой-либо инфраструктуры в «Воротах Байкала» было основной претензией со стороны предпринимательского сообщества к турзоне. Сдвинулся и этот камень: 28 апреля 2018 года официально стартовало строительство объектов, необходимых для возведения туристических баз и других комплексов. К ноябрю 2018 года в границах ОЭЗ должны проложить 3,6 км сетей водоснабжения и 3,8 км сетей канализации, построить две канализационно-напорные станции. Подрядчиком на работах выступает иркутская компания ООО «Сибстрой».

– Уже почти 10 лет существует эта особая экономическая зона и за это время там практически ничего не сделано, но вот первые решения о начале строительства инфраструктуры приняты. Это позволит резидентам начать реализовывать те направления деятельности, которые они заявляли, – говорит Ольга Носенко. – Я пока была на одном из заседаний, куда приглашали всех резидентов, чтобы услышать, что они хотят, получив в аренду немалые участки практически за копейки. Я, наверное, скажу так: первый камень – это какой-то сигнал для бизнеса уже есть, что будут здесь созданы те условия, которые нужны для развития турзоны. Как нам докладывали в Минэке, правительство Иркутской области готово вложить большие инвестиции для этого.

Свои плоды этот долгожданный для многих шаг уже принёс. В этом году в турзону зашёл седьмой резидент – ООО «Вектор Байкальск», который намерен построить гостиничный комплекс стоимостью 167,5 млн рублей. По мнению Ольги Носенко, это серьёзный и очень перспективный участник проекта «Ворота Байкала», действительно настроенный на работу.

Впрочем, пока проект гостиницы ещё не прошёл экспертизу, но, как сообщил Телеинформу глава компании Павел Сорокин, к строительству планируется приступить в 2019 году, в этом году идут подготовительные работы.

– Я вижу перспективу в «Воротах Байкала», иначе бы не занимался этим проектом. Люблю Байкальск, вижу, что там есть потенциал, его посещает много народа, потому это интересно. Там, где люди, там и деньги. Сейчас пошли подвижки, потому я и зашёл сюда теперь. Предыдущие 10 лет я и не рассматривал эту площадку, потому что ничего не менялось, – говорит он.

Павел Сорокин отмечает, что пока с другими проблемами, помимо инфраструктурных, он не сталкивался, потому не может дать всеобъемлющую оценку ситуации. Впрочем, Гамлет Погосян, который начал работать в особой экономической зоне несколько лет назад считает, что со строительством инфраструктуры снимается основная головная боль резидентов и других препятствий к развитию нет.

– К теперешней работе я отношусь положительно, до этого сложно было, потому что от неё было одно название, никаких движений, сейчас начали шевелится. Если все свои обязанности выполнят, всё будет хорошо, – считает руководитель ООО Уют+. – Пока жаловаться не на что. Когда проведут электроэнергию, канализацию, коммуникации, дальше никаких проблем не будет, можно будет сделать нормальные гостиницы, услуги на серьёзном уровне и обслуживать туристов. Инфраструктура – это то, что не зависит от резидентов, это тема региона, и он должен развивать это.

Кому ещё нужна турзона?

Гамлет Погосян на своём участке сейчас ставит фундаменты под дома на своей турбазе, их сейчас уже два. Скоро на них начнут водружать арматурные каркасы. Работы осложняются отсутствием дороги и мягким грунтом, куда проваливаются машины. Полностью завершить проект ООО Уют+ планирует в течение пяти лет.

– Турбаза будет открываться поэтапно. Допустим, три-четыре гостевых дома можно запустить, сдавать их, а административные здания, сауны позже ввести, – говорит руководитель компании. – Понимаете, это бизнес сезонный. Сезон можно поработать, а вне сезон – это осень и весна – дальше вести строительство.

Сдвиги в вопросах инфраструктуры, по сообщениям пресс-службы ОЭЗ, простимулировали резкий интерес и со стороны зарубежных инвесторов. Он был и раньше, но преимущественно со стороны китайских предпринимателей, которые видят потенциал, судя по всему, не только в «Воротах Байкала», но и по всему побережью озера. Теперь же в Байкальске забрезжила надежда и на европейских инвесторов. По крайней мере, 16 мая руководство турзоны провело переговоры с представителем французских деловых кругов, директором подразделения компании ACCOR в России Алексисом Делароффом. Организация рассматривает возможность строительства в прибайкальской турзоне своих сетевых отелей.

Спуск в купальниках с «Горы Соболиная»

Всего же, как рассказали Телеинформу в Минэномразвития, в «Воротах Байкала» площадью почти 757 га может разместиться 15 резидентов. Своих инвесторов ждут ещё восемь вакантных участков. Однако всё-таки сейчас самая активная работа идёт по привлечению инвесторов именно из КНР. Для этого уже провели обмен делегациями между ОЭЗ и представителями крупнейшей шанхайской компании, заинтересованной в инвестициях в туристическую отрасль на Байкале.

Также был презентован концептуальный проект туркомплекса, разработанный международной компанией CCDI. Она, как говорят в экономическом министерстве, специализируется на инвестициях в строительство за пределами Китая. Также подписано соглашение о намерениях на инвестирование 10 млрд рублей. На эти деньги предполагалось построить в «Воротах Байкала» туркластер мирового уровня. Обещалось, что он будет включать в себя туристическую деревню с отелями, ресторанами, кафе, музеями и другими местами развлечений и отдыха.

А дальше что ?

Впрочем, было бы большим заблуждением думать, что со снятием вопроса с инфраструктурой заканчиваются и препятствия для дальнейшего развития «Ворот Байкала». Отсутствие коммунальных сетей было лишь краеугольным камнем проблемы, теперь на первый план вышли другие.

Так, Ольга Носенко считает, что самой большой угрозой не только для развития турзоны, но и для Байкальска, и для озера Байкал в целом, остаётся БЦБК. В этом году исполняется пять лет, как деятельность предприятия остановлена, но в наследство от комбината остались накопители с опасными веществами и, в первую очередь, со шлам-лигнином. Фактически это экологическая бомба замедленного действия и уже неоднократно эксперты высказывали опасения, что любое землетрясение сейчас, или селевой поток вынесет все эти вещества в Байкал. Тогда катастрофы не избежать.

– Здесь пора рекультивировать отходы, но этот проект забуксовал, как сообщали СМИ, теперь непонятно, будет ли это всё реализовано в ближайшее время. Но правительство создало управляющую компанию, какое-то движение идёт. Я думаю, это серьёзная угроза и для резидентов, и правительству Иркутской области нужно к этому внимательнее отнестись, – говорит депутат.

В Минэкономразвития не скрывают и других помех для развития турзоны в Слюдянском районе. В ведомстве говорят, что до сих пор не решён вопрос об использовании лесов на территории ОЭЗ и нет законодательной базы их использования на особо охраняемых территориях. О том, что развитие «Ворот Байкала», в том числе, стоит и из-за этой причины, говорили ещё пару лет назад.

Кроме того, не теряют актуальности и высокие тарифы на авиационные перевозки. С приходом в Иркутск лоукостера «Победа» ситуация на рынке особенно не изменилась, уповать туристам остаётся только на сезонные скидки от авиакомпаний. К этому добавляется и низкая пропускная способность иркутского аэропорта, вопрос с модернизацией которого уже не один год висит в воздухе, как и тема строительства нового терминала.

Алёна Кашпарова, фото Елена Петрова, Телеинформ