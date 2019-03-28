«Время отдыхать на Байкале» – джекпот, кокошники и иски Гринписа

Иркутск, 29.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Туризм составляет 20% мировой экономики, в Иркутской области же он составляет лишь 1,2% валового регионального продукта.

Об этом 28 марта на форуме «Время отдыхать на Байкале» в Иркутске сообщила директор управления продаж крупному и среднему бизнесу Байкальского банка ПАО Сбербанк Наталья Волощенко. Она отметила, что даже в Бурятии доля туризма в экономике больше, чем в Приангарье – свыше 2%.

– В среднем в мире человек на вещи, связанные с путешествиями, тратит около 15% своего годового дохода. И именно за эти 15% очень многие территории конкурируют, – подчеркнула представитель Сбербанка.

При этом она отмечает, что Иркутская область в этом состязании сегодня значительно проигрывает.

– Зачастую человек, сорвавший джекпот, разбазаривает внезапно свалившееся на него богатство, – отмечает Наталья Волощенко. – Для нас Байкал – это джекпот. И сейчас все зависит от нас – как именно мы им воспользуемся.

При этом она подчеркивает, что экологические тропы, на строительстве и развитии которых сейчас делается акцент, «это от бедности»:

– Что мы можем предложить туристам сейчас? Бабушек в кокошниках, медведей, водку, балалайки? Это смешно и уже никому не интересно.

При этом эксперт отмечает, что многие гостиницы и другие средства размещения сейчас не заинтересованы в рекламе, участии в выставках, так как в пиковый сезон они и без того заполнены на 100%.

– С точки зрения экономиста это – страшная цифра, она означает, что эти объекты не восстанавливаются, не делают реновации из-за полной загрузки, – говорит представитель Сбербанка.

И на фоне этой стагнации значительное беспокойство всех представителей турбизнеса вызывает предстоящее установление границ Прибайкальского национального парка. И. о. директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Умар Рамазанов говорит, что этот процесс планировалось закончить в марте, по некоторым причинам он затянулся, но будет завершен в течение месяца.

– Установление границ нацпарка ведется путем их расширения, – уточняет он.

И при этом председатель комитета по туристской и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева отмечает, что сегодня перспектива оказаться в границах нацпарка как людей, так и целые поселения приводят в ужас. Хотя Умар Рамазанов уверяет, что в пределах его границ можно будет сохранить право собственности, а на участках рекреационного назначения – развивать туризм.

Однако Марина Григорьева приводит в пример решения Верховного суда РФ по шести искам Гринписа, требовавшего прекратить строительство туристических объектов в таких рекреационных зонах различных особо-охраняемых природных территорий России. Кроме ситуации с Сочи, где к решению подключилось правительство РФ с помощью дополнительных нормативно-правовых актов, Гринпис иски выигрывал. Суд принимал решение, что на территории ООПТ вне зависимости от ее типа и зонирования возможна только деятельность природоохранного направления и никакая иная.

– То есть нельзя строить дороги, линии электропередач и так далее, – говорит представитель ТПП ВС. – Между тем в США, откуда Гринпис родом, в нацпарках полностью развитая инфраструктура с дорогами, гостиницами, рейсовыми автобусами и так далее. И никто по этому поводу не идет в суд.

Именно по причине «законодательного бардака» европейские инвесторы отказались от идеи строительства в Больших Котах конгресс-центра для научно-образовательного туризма, отмечает председатель иркутского отделения «Деловая Россия» Роман Ищенко:

– Да ну, тут же нас всех посадят, сказали они.

По этой же причине маршрут «Тур де Байкал» проходит по ряде деревень в Бурятии, но не захватывает Иркутскую область, где большую часть побережья охватывает нацпарк, отмечает эксперт и региональный представитель по Сибирскому и Дальневосточному регионам Ассоциации «Самые красивые деревни России», координатор проекта «Сообщество краеведов Приангарья» Юлия Саенко.

– Но мы очень надеемся, что законодательные проблемы в ближайшее время разрешатся, и мы сможем включить в проект и Иркутскую область, – отмечает она.

Вопрос корректировки чрезмерно жестких законодательных ограничений на прилегающей к Байкалу территории обсуждается сегодня на федеральном уровне, работа ведется с активным участием депутатов от Иркутской области в Госдуме Сергея Тена и Николая Николаева.

– Для нас самое главное – получить возможность строить очистные сооружения на Байкале, – подчеркивает Марина Григорьева. – Сейчас установленные правительством нормативы этого не позволяют.

Участники форума намерены по итогам состоявшегося обсуждения подготовить резолюцию и направить ее на рассмотрение как правительства Иркутской области, так и президента РФ, Госдумы, МПР и других федеральных органов.

Напомним, форум «Время отдыхать на Байкале» проходил в Иркутске в рамках выставки «Байкалтур». Его организаторами выступили Торгово-промышленная палата Восточной Сибири, Байкальский банк Сбербанка, правительство Иркутской области и региональное агентство по туризму.