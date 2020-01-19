Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал, каким видит решение проблемы утилизации отходов БЦБК

Слюдянский район, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По решению проблемы утилизации отходов БЦБК в регионе создана большая рабочая группа, в которую включены также представители общественности. Об этом в рамках пресс-конференции 17 января сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. - Работа по БЦБК разделена на три этапа. Первый – это все, что связано с возможным возникновением ЧС экологического характера. Мы должны к началу весеннего половодья провести ряд мероприятий, чтобы минимизировать последствия для селезащиты, - акцентировал Игорь Кобзев. - Здесь отдельно мы проговорим с той подрядной организацией, которая этим будет заниматься. Нам выбирать уже не приходится – время работает против нас. Нужно срочно понизить уровень загрязненных вод в шламовых картах на БЦБК. Нужны и другие мероприятия для обеспечения селезащиты. Я послушал много со всех сторон предложений. Определил для себя, что Академия наук РФ будет базовой в этом плане – изучит все эти предложения и конкретно даст рекомендации для моего управленческого решения. Мы определили на это срок - в течение месяца. В ближайшее время соответствующие должностные лица выйдут на российскую Академию наук, проведем встречу. Второй этап – он основной. Это определение способа утилизации отходов. Проблема в том, что аналитика, проведенная ВЭБ-инжиниринг, не в полной мере соответствует сейчас актуальной ситуации. Здесь то же самое – я вижу решение в помощи со стороны Академии наук, которая, с учетом международного и отечественного опыта, даст свои рекомендации. Не буду пока распространяться о конкретных способах утилизации – каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Я вижу решение в комплексном подходе – вопрос будет приниматься с учетом всех мнений: общественности, муниципалитетов и т.д. Если Академия наук порекомендует нам конкретный способ утилизации, и мы вместе с вами, с населением, определимся в этих подходах, у нас на все про все – два года, в которые мы должны все эти мероприятия провести. Та организация, которая станет генеральным подрядчиком по утилизации отходов БЦБК, будет работать под строгим контролем. Третий этап – тоже немаловажный. После рекультивации площадей БЦБК надо будет определить, что там будет. Для меня важно все в комплексе. Надеюсь, вы меня поддержите в этом. Важно развивать в комплексе регион – от строительства нового аэропорта, развития дорожной сети до вовлечения в туристический кластер определенных населенных пунктов: это Листвянка, Байкальск и Ольхон. Нужно серьезное проектное решение по развитию туристического направления. Если ВЭБ возьмет на себя, я бы хотел, чтобы в рамках создания туристического кластера в Иркутской области эта работа началась. Но для меня важно, чтобы это было консолидированное решение, - подчеркнул Игорь Кобзев. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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