Все участники экипажей экспедиции «Байкал-Аляска» за три года впервые встретятся в Иркутске

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают на встречу со всеми участниками экспедиции «Байкал-Аляска».

Встреча состоится в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея 13 октября в 16.00, сообщает пресс-служба музея. Вход свободный.

Историко-географическая экспедиция «Байкал-Аляска» впервые за 150 лет прошла по пути иркутских купцов-первопроходцев по семи российским регионам от Байкала через Лену, Охотское море, Камчатку, Чукотку, Берингов пролив, Ном, вдоль Алеутских островов и финишировала в городе Хомер на Аляске 25 августа этого года.

Весь путь в 13 тысяч 400 км был преодолен на катамаране океанского класса «Искатель». Всего в составе экипажей во время разведки маршрута в 2016 году и при непосредственном прохождении летом 2017 года (от Иркутска до Петропавловска-Камчатского) и летом 2018 года (от Петропавловска-Камчатского до Хомера) побывали 38 участников из Иркутска и Иркутской области, Москвы, Якутска, Ростова-на-Дону, Владивостока, Брянска. Впервые они встретятся вместе, чтобы подвести итоги проекта, который вместе с подготовкой продлился шесть лет.

Во время экспедиции бы собран материал для документального фильма, фотокниги и путеводителя, экспонаты для музейной экспозиции об экспедиции «Байкал-Аляска», проведены встречи с потомками сибирских первопроходцев.

Обо всем этом – собственных географических открытиях, изучении того, как сейчас живут на территориях, которые осваивали иркутские первопроходцы, что общего у жителей деревень по нитке маршрута на разных континентах, как хранят исконные традиции на Кадьяке, одном из «самых русских» мест на Аляске, участники всех этапов экспедиции расскажут на встрече в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея.

На встрече впервые будут представлены экспонаты будущего музея «Байкал-Аляска», видео- и фотоматериалы о прохождении исторического маршрута.

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