Второй Байкальский водный форум собрал больше участников, чем в 2017 году

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 сентября открылся второй Байкальский международный водный форум. В нём принимают участие представители 20 регионов России и 32 зарубежные страны, всего 900 участников. В этом году тема форума – «Байкал – источник жизни». Под таким названием прошло и пленарное заседание. Перед первым мероприятием деловой программы форума губернатор Иркутской области Сергей Левченко совместно с замминистра природных ресурсов и экологии РФ Иваном Валентиком и главой Росреестра Константин Литвинцев осмотрели экспозицию, на которой были представлены проекты из разных регионов как от небольших компаний и проектных групп, так и от крупных – таких, как Фармасинтез, который стал генеральным партнёром форума, и Росгеологии. – Когда заканчивался первый форум в прошлом году, мы договорились, что одной из основных тем второго мероприятия станет вода и здоровье. Потому сегодняшние выставки охватывают и курортную деятельность, и разного рода экологически чистые продукты, – сказал губернатор журналистам. – Мы продолжаем и тему водоочистки. В этом году приехали несколько компаний, которые победили в конкурсе в прошлом году. Мы с ними работали в течение года, они уже представляют вполне готовые проекты. На площадках форума также развернулась площадка «Экопоколения». В этом году проект приобрёл международный статус, потому что в нём участвуют руководители Молодёжных парламентов десятков стран. Они обмениваются опытом подготовки нормативных документов и законодательных актов в области охраны природы. Как отметил Иван Валентик, сейчас на федеральном уровне завершается подготовка национального проекта «Экология», в рамках которого, в том числе, предусмотрены мероприятия по сохранению Байкала. – Нам нужно наполнить этот проект теми мероприятиями, которые действительно будут подпитаны проблематикой земли с территорий. Здесь собрались люди, которым небезразлична судьба Байкала, каждый из них имеет своё мнение, достаточно аргументированное, подкреплённое соответствующими данными о том, что нужно делать, а самое главное, как нужно делать, чтобы сохранить уникальную экосистему, – сказал замминистра. По словам Константина Литвинцева, по итогам первого форума были приняты конкретные решения и уже сейчас есть определённые результаты, в частности, касающиеся определения границ Байкальской природной территории. – Я думаю, что на этом форуме мы также зададим тот тренд, который позволит определить границы особо охраняемых территорий, лесного фонда и населённых пунктов, – отметил руководитель Росреестра. Открывая пленарное заседание, губернатор заявил, что форум нашёл отклик во многих странах и компаниях, количество стран и участников по сравнению с прошлым годом увеличилось. – Мне очень приятно отметить, что наша встреча проходит в таком представительном составе. Это подтверждает важность обсуждаемых на пленарном заседании вопросов. Убежден, что сегодня мы услышим много интересных мнений, инициатив в части сохранения уникальных водных источников. Для нас важен обмен опытом и поиск решений для сохранения объекта Всемирного природного наследия, – отметил губернатор. – В деловой программе форума отражены все аспекты байкальской тематики, участники получат актуальную информацию из первых рук. Отметим, в этом году в адрес форума поступили приветствия сразу от нескольких высокопоставленных чинов. Так, председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко отметила, что опыт первого форума свидетельствует о том, что мероприятие затрагивает важные вопросы, требующее обсуждения, а глава МИДа РФ Сергей Лавров отметил, что тематика Байкала вызывает неподдельных интерес не только у российской, но и зарубежной общественности. На пленарном заседании участникам представили результаты работы Росреестра по уточнению границ Байкальской природной территории, который представил глава ведомства Константин Литвинцев. Доцент кафедры социологии Института технологий Джорджии Кейт Прайд представила материалы своего исследования о творческих решения экологических проблем, которое она проводила в Иркутске и на Байкале. Исполнительный директор фонда «Земля навсегда» Диана Искрева из Болгарии рассказала о том, как тема сохранения Байкала встраивается в мировые тренды. Также на пленарном заседании подвели итоги реализации законодательных инициатив по гармонизации законодательной и нормативной базы РФ, касающейся озера Байкал. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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