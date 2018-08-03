Введены доптребования пожарной безопасности при посещении Прибайкальского нацпарка

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» ввело дополнительные требования пожарной безопасности при посещении Прибайкальского нацпарка в условиях особого противопожарного режима.

Новый порядок утвержден 25 апреля 2018 года. Со скан-копией приказа можно ознакомиться на сайте . Согласно документу, при классе пожарной опасности по условиям погоды с первого по третий включительно при оформлении разрешений на посещении существующих туристических маршрутов на территории Прибайкальского национального парка, устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.

В частности, для посещения существующих туристических маршрутов на территории Прибайкальского национального парка в условиях особого противопожарного режима транспортные средства посетителей должны быть обеспечены противопожарным инвентарем — штыковой лопатой, топором, железными граблями, емкостью с водой не менее 20 литров.

Согласно документу, в данный период осуществляется досмотр всех видов транспортных средств, передвигающихся по территории Прибайкальского национального парка на предмет наличия противопожарного инвентаря при классах пожарной опасности по условиям погоды с первого по третий включительно.

При оформлении разрешений в администрации учреждения (Иркутск, ул. Байкальская 291Б) проводится персональный инструктаж посетителям по соблюдению требований Правил пожарной безопасности в лесах, знакомство с Порядком посещения подведомственной территории в условиях особого противопожарного режима, вручение памятки на противопожарную тематику.

Напомним, постановлением правительства Иркутской области с 15 апреля 2018 года до 8.00 часов 15 июня 2018 года установлен особый противопожарный режим на территории региона.

Согласно постановлению, запрещено посещение гражданами лесов при наступлении третьего класса и выше пожарной опасности в лесах по условиям погоды.

Запрещается разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территориях поселений, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности Иркутской области, на землях лесного фонда, осуществление полномочий по охране которых передано органам государственной власти региона в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса РФ, а также на землях особо охраняемых природных территорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями по обустройству защитных полос и иных профилактических работ, предусмотренных лесным законодательством. В этот период вводится запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.

Запрет распространяется на всю территорию Прибайкальского национального парка: костры нельзя жечь как в лесу, так и на пикниковых точках и даже на камнях у берега Байкала. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.

При наступлении класса пожарной опасности по погодным условиям с четвертого и выше, выдача разрешений на посещение территории приостанавливается до снижения класса пожарной опасности.

Кроме того, в «Заповедном Прибайкалье» работает горячая линия, по которой каждый может сообщить о лесном пожаре, обнаруженном в Прибайкальском национальном парке или Байкало-Ленском заповеднике: 8 (3952) 662-292.