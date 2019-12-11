«Заповедное Прибайкалье» объявляет фотоконкурс «Зимний Байкал»

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» до 31 декабря 2019 года принимает фотографии на конкурс «Зимний Байкал».

Как сообщают организаторы, фотографии необходимо присылать по адресу: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Лучшие фото будут выкладываться в аккаунтах «Заповедного Прибайкалья» в социальных сетях. Итоги конкурса подведут в январе 2020 года.

Главным призом станет фототур в Прибайкальский национальный парк. Победителям предстоит побывать в самых заповедных уголках Малого моря и острова Ольхон, перемещаясь на вездеходе «Трекол». Компанию в поездке составят государственные инспекторы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», которые знают немало интересных фактов и историй про Байкал. Каждый участник конкурса получит приз от «Заповедного Прибайкалья».

Условия участия в конкурсе:

- У фотографий должно быть название и краткое описание с указанием точки съемки

- В заявке должно быть минимум 3 фото

- Отправляя фотографии, участники конкурса дают согласие на использование снимков в полиграфической продукции «Заповедного Прибайкалья»

- Технические параметры: 300 dpi, разрешение от 4000 пикселей.

- Соответствие тематике конкурса.