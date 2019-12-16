«Заповедное Прибайкалье» предложило туристическому сообществу проработать соглашение о совместной работе

Ольхонский район, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» предложило туристическому сообществу подготовить соглашение о совместной работе.

Как сообщает пресс-служба организации, в администрации Ольхонского района 13 декабря состоялось заседание координационного совета по туризму и малому предпринимательству. Основным вопросом стали правила нахождения граждан на льду в границах Прибайкальского национального парка.

В работе совета приняли участие заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по развитию Денис Банщиков, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по охране Василий Пестерев, начальник отдела туризма Кристина Глотова, мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев представители туристического бизнеса, перевозчики, члены общественных организаций.

Представители «Заповедного Прибайкалья» проинформировали участников совета о том, что акватория пролива Малое море является частью Прибайкальского национального парка, поэтому на льду и воде действуют единые с сушей правила пребывания для посетителей особо охраняемой природной территории.

– В 1989 году была утверждена схема территориального планирования Прибайкальского национального парка. Кроме участков суши, в границы была включена акватория Малого моря. На сегодняшний день это отражено в текстовом описании границ нацпарка. Также данные границы подтверждает и карта Байкальской природной территории, датируемая 2006 годом. Согласно закону «Об особо охраняемых природных территориях» с туристов взимают плату за посещение территории национальных парков, – сказал Денис Банщиков.

Тарифы на посещение акватории едины с ценой посещения нацпарка – 50 рублей для жителей Иркутской области, 100 – для жителей других регионов и иностранцев. С жителей населенных пунктов, находящихся в границах Прибайкальского нацпарка, плата не взимается.

– Туристический поток в Ольхонский район ежегодно растет, только в этом году территорию посетили более 160 тысяч туристов. Сейчас назрела необходимость в выстраивании четкой системы соблюдения режима нахождения на особо охраняемой природной территории. Собранные средства пойдут на создание инфраструктуры – установку информационных стендов, строительство туалетов и обустройство ледового маршрута, – добавил он.

По словам заместителя директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по охране Василия Пестерева, 2020 год станет пилотным. Госинспекторы нацпарка будут вести совместное патрулирование акватории с инспекторами ГИМС и информировать посетителей о правилах пребывания на особо охраняемой территории.

– Специалисты «Заповедного Прибайкалья» прорабатывают план проведения совместных рейдов с инспекторами ГИМС, сейчас мы наметили основные точки массового скопления туристов. Одна из задач инспекторов в этом сезоне будет состоять в проведении профилактических бесед и информировании граждан о требованиях природоохранного законодательства действующих на территории нацпарка. Напомню, что административная ответственность за нарушение установленного особого режима охраны территории составляет 3-4 тысячи рублей для физических лиц и 300-500 тысяч рублей – для юридических, – отметил Василий Пестерев.

Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» предложили туристическому сообществу, работающему на территории Малого моря, подготовить соглашения о совместной работе, в которых можно будет отразить вопросы создания абонементов для посещения Прибайкальского нацпарка, места размещения пунктов обогрева, туалетов и иные вопросы.

– Мы поддерживаем «Заповедное Прибайкалье» в вопросах сохранения экосистемы Байкала и создания цивилизованной модели туризма, у нас присутствует готовность вести разъяснительную работу с нашими коллегами и туристами. Сегодня мы высказали ряд предложений по деятельности нацпарка, специалисты «Заповедного Прибайкалья» их рассмотрят, – сказала председатель комитета по туризму Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева.