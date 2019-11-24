«Заповедное Прибайкалье» выпустило путеводитель по Прибайкальскому нацпарку

Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - «Заповедное Прибайкалье» впервые выпустило туристический путеводитель по Прибайкальскому национальному парку.

Как сообщает пресс-служба организации, выпуск путеводителя приурочили к пятилетию «Заповедного Прибайкалья». Сборник включает в себя описание десяти маршрутов, доступных для туристов, в том числе два самых популярных из них – «Листвянка – Большое Голоустное» (ББТ) и «Север острова Ольхон».

– Составлением путеводителя занимались сотрудники «Заповедного Прибайкалья». Каждый маршрут имеет краткое описание с красочными фотографиями, инфографику и условные обозначения, подсказывающие туристам расположение смотровых площадок, опасных мест и территорий, где могут встречаться дикие звери, – рассказала начальник отдела туризма и рекреации ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Кристина Глотова.

Путеводитель сопровождают фотографии Андрея Таничева

Авторами путеводителя стали Василий Мальцев, Андрей Таничев, Анна Силантьева, Борис Слепнев и Сергей Цы. Сборник маршрутов выпустили тиражом в 2000 экземпляров. Издание можно будет приобрести в лесничествах и визитных центрах, также путеводители планируется бесплатно раздавать волонтерам, которые помогают работе Прибайкальского нацпарка.

– Путеводитель станет отличным помощником для всех категорий туристов, мы включили в него самые интересные направления, доступные на протяжении всего года. Издание стало еще одним элементом системного развития «Заповедного Прибайкалья». В будущем мы планируем перевод путеводителя на английский и китайский языки, – отметил заместитель директора по развитию ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Денис Банщиков.