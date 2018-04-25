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26.04.2018

Запрет на вылов сига и хариуса может быть введен на Байкале

Иркутская область, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Запрет на вылов сига и хариуса могут ввести на Байкале.

Об этом сообщает пресс-центр «Областной» со ссылкой на заместителя начальника отдела государственного контроля, охраны водных биоресурсов и среды их обитания Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства Рината Енина. По его словам, такую возможность и необходимость сейчас рассматривают научные учреждения, подведомственные федеральному агентству – Росрыболовству.

Ринат Енин напомнил, что на Байкале с прошлого года действует запрет на вылов омуля. В 2017 году его ведомством не было выдано ни одного разрешения на добычу этой рыбы.

В текущем году контролировать ситуацию с незаконной добычей омуля на Байкале будут инспекторы Ольхонского межрайоного отдела Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства и сотрудники оперативной группы «Сарма».

Запрет на добычу омуля на Байкале сохраняется. О времени его возможного снятия Ринат Енин не сообщил.

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