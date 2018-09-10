Житель Слюдянки незаконно перевозил 66 килограммов байкальского омуля

Слюдянский район, 11.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе на посту «Рубеж» при досмотре автотранспорта сотрудники дорожной полиции обнаружили крупную партию байкальского омуля, запрещённого к вылову. В одной из машин инспекторы нашли 66 кг рыбы, которую перевозили в мешках и без ветдокументов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Машину с незаконным грузом задержали вечером 10 сентября. За рулём автомобиля находился 38-летний житель Слюдянки. Оказалось, что он вёз партию омуля из Иркутского района. При этом машиной мужчина управлял, не имея водительских прав при себе. За это его оштрафовали.

Партию рыбы сотрудники задержали до выяснения обстоятельств. Отдел МВД России по Слюдянскому району устанавливает каналы сбыта рыбы. Кроме того, материал по этому факту будет направлен в межрайонный отдел Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для привлечения автовладельца к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

Ранее на этом же посту задержали 15-килограммовую партию омуля.

Напомним, с 1 октября 2017 года Минсельхоз ввёл запрет на промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля – за каждое из этих деяний предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.