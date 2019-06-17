Жителей и гостей Приангарья зовут на арт-фестиваль «Байкал. Точка Возврата»

Байкальск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске на Горе Соболиной с 29 июня по 6 июля пройдет арт-фестиваль «Байкал. Точка Возврата». Как говорят организаторы, фестиваль собирается как образовательно-развлекательно-ресурсное место, в котором можно быть свободным от программных рамок и заниматься тем, что каждому важно и интересно, в нестандартной обстановке, не опираясь на собственный бэкграунд. Фестиваль объединяет на одной площадке разные форматы: Летняя арт-школа, включающая мастер-классы, курсы, лекции, дискуссии

Арт-импровизации под открытым небом в парке искусств в Байкальске

Арт-экспедиция как один из маршрутов Байкальской экспедиции

Создание арт-объектов, перформансов, объектов ландшафтного дизайна

Детская летняя арт-школа

Открытый шведский стол интересов для свободного перемещения, для того, чтобы найтись с кем-нибудь новым. В программу арт-школы входят мастерские моды, звука, фото, живописи, театра, архитектуры, личного стиля, ландшафтного дизайна, игровые практики и многое другое. Экспедиционная часть фестиваля направлена на формирование кругобайкальского творческого сообщества как ресурсного места (Иркутск, Улан-Удэ, Байкальск, Голоустное и т.д.) и исследование возможностей арт-туризма как ресурса для местного сообщества. КООРДИНАТЫ: Чтобы стать участником фестиваля, нужно подать заявку, заполнив форму по ссылке . Телефон для справок: 8-999-420-96-56. E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript (в теме письма указывайте «фестиваль»).

. Телефон для справок: 8-999-420-96-56. E-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript (в теме письма указывайте «фестиваль»). Интернет-ресурсы: сайт фестиваля , сайт Байкальской экспедиции .

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