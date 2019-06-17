|Байкал
|18.06.2019
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Жителей и гостей Приангарья зовут на арт-фестиваль «Байкал. Точка Возврата»
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Байкальск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске на Горе Соболиной с 29 июня по 6 июля пройдет арт-фестиваль «Байкал. Точка Возврата».
Как говорят организаторы, фестиваль собирается как образовательно-развлекательно-ресурсное место, в котором можно быть свободным от программных рамок и заниматься тем, что каждому важно и интересно, в нестандартной обстановке, не опираясь на собственный бэкграунд.
Фестиваль объединяет на одной площадке разные форматы:
В программу арт-школы входят мастерские моды, звука, фото, живописи, театра, архитектуры, личного стиля, ландшафтного дизайна, игровые практики и многое другое.
Экспедиционная часть фестиваля направлена на формирование кругобайкальского творческого сообщества как ресурсного места (Иркутск, Улан-Удэ, Байкальск, Голоустное и т.д.) и исследование возможностей арт-туризма как ресурса для местного сообщества.
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