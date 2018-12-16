«Зимниада» претендует на звание «лучшего события года» в России

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада-2019» может стать лучшим туристическим событием года в России.

Сейчас фестиваль участвует во всероссийском голосовании.

«Зимниаду» называют стратегическим возвращением сибирской зимы для иностранных и российских туристов. Первый Международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада» прошел в 2003 году. С тех пор «Зимниада» стала традиционным мероприятием, которое проходит на Байкале ежегодно, в период с февраля по март», - отмечено в описании мероприятия.

Все жители Иркутской области и Бурятии, а также гости, когда-либо участвовавшие в «Зимниаде», могут проголосовать за нее на сайте Национального календаря событий . Также среди событийных туристических мероприятий региона в голосовании участвуют «День рождения Байкальского Деда Мороза» и «Международный Фестиваль-симпозиум деревянной скульптур «Лукоморье на Байкале».