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Байкал
17.12.2018

«Зимниада» претендует на звание «лучшего события года» в России

Иркутская область, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада-2019» может стать лучшим туристическим событием года в России.

Сейчас фестиваль участвует во всероссийском голосовании.

«Зимниаду» называют стратегическим возвращением сибирской зимы для иностранных и российских туристов. Первый Международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада» прошел в 2003 году. С тех пор «Зимниада» стала традиционным мероприятием, которое проходит на Байкале ежегодно, в период с февраля по март», - отмечено в описании мероприятия.

Все жители Иркутской области и Бурятии, а также гости, когда-либо участвовавшие в «Зимниаде», могут проголосовать за нее на сайте Национального календаря событий. Также среди событийных туристических мероприятий региона в голосовании участвуют «День рождения Байкальского Деда Мороза» и «Международный Фестиваль-симпозиум деревянной скульптур «Лукоморье на Байкале».

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