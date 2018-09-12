ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Деньги
13.09.2018

Директор строительной фирмы в Иркутске уклонился от уплаты более 23 миллионов рублей налогов

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В отношении руководителя ООО «ПСМ-Иркутск» завели два уголовных дела по факту уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 23 млн рублей. Второе из дел было возбуждено в сентябре этого года, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в 2014-2016 годах подозреваемый, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность ООО «ПСМ-Иркутск», неправомерно заявил вычеты по налогу на добавленную стоимость по восьми контрагентам. Фактически же эти организации в строительную фирму товары не поставляли, работы и услуги для нее не выполняли. Между тем, директор компании отразил в бухгалтерском учете фиктивные финансово-хозяйственные операции и предоставил в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Следователи подчеркивают, что дополнительные факты преступной деятельности руководства ООО «ПСМ-Иркутск» были выявлены благодаря совместным следственно-оперативным мероприятиям, проведенным следователями и сотрудниками ГУ МВД по Иркутской области.

ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске