Директор строительной фирмы в Иркутске уклонился от уплаты более 23 миллионов рублей налогов

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В отношении руководителя ООО «ПСМ-Иркутск» завели два уголовных дела по факту уклонения от уплаты налогов на общую сумму более 23 млн рублей. Второе из дел было возбуждено в сентябре этого года, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в 2014-2016 годах подозреваемый, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность ООО «ПСМ-Иркутск», неправомерно заявил вычеты по налогу на добавленную стоимость по восьми контрагентам. Фактически же эти организации в строительную фирму товары не поставляли, работы и услуги для нее не выполняли. Между тем, директор компании отразил в бухгалтерском учете фиктивные финансово-хозяйственные операции и предоставил в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Следователи подчеркивают, что дополнительные факты преступной деятельности руководства ООО «ПСМ-Иркутск» были выявлены благодаря совместным следственно-оперативным мероприятиям, проведенным следователями и сотрудниками ГУ МВД по Иркутской области.