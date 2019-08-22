Эксперт: рост зарплат медиков в Иркутской области объясняются повышенной нагрузкой на них

Иркутская область, 23.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В медучреждениях Иркутской области в 2018 году средняя зарплата, судя по открытым данным, составляла 39 тысяч рублей. Это ниже, чем показатели средней зарплаты по региону, что требовалось указом президента РФ, но и этой суммы удалось достичь только благодаря увеличению нагрузки на врачей. Об этом 23 августа на пресс-конференции рассказал к.э.н., доцент БМБШ ИГУ Роман Ерженин. Эксперт ранее провёл анализ финасово-хозяйственной деятельности медицинских учреждений Иркутской области. За основу он взял данные, опубликованные на сайте самих учреждений, Минздрава и правительства Иркутской области, федерального казначейства за период с 2015 по 2018 год. По его словам, более ранних данных найти не удалось. Кроме того, во все учреждения сначала были разосланы простые анкеты, а затем и официальные письма с просьбой предоставить все необходимые для исследования сведения. Однако из 118 адресатов откликнулись только около 20. Размер средней зарплаты по всем медучреждениям региона – очень усреднённый показатель. По словам Романа Ерженина, всё сильно зависит от конкретного учреждения. Например, в Аларской районной больнице персонал в среднем получает 28 тысяч рублей, а в посёлке Мама – 48 тысяч рублей. При этом учреждения поголовно недоукомплектованы. А это значит, что та же средняя зарплата в 48 тысяч рублей – это результат того, что врачам приходится работать на полутора-двух, а то и трёх ставках. «Стоимость» одной ставки составляет около 27 тысяч рублей. Если медучреждения начнут укомплектовывать свои штаты, то и показатели средней зарплаты будут снижаться. – То есть когда врач после суточного дежурства остаётся на день, это норма. Когда постовая медсестра может трое суток не уходить с работы – это я видел сам. Медики не только согласно статистическим данным, но и по моим непосредственным наблюдениями перерабатывают. Это действительно катастрофическая картина, – говорит Роман Ерженин. Общий темп роста средней зарплаты в медицине по Иркутской области с 2015 по 2018 годы составил 48%. При этом у министра здравоохранения региона Иркутской области Олега Ярошенко и двух его замов зарплата выросла почти на 60%. В прошлом году глава Минздрава получал почти 300 тысяч рублей в месяц, что подтверждается и данными, отражёнными в декларации, которая размещена на сайте правительства Иркутской области. Доход Олега Ярошенко в прошлом году составил 3 млн 552 тысячи 84 рублей. Тот факт, что средние зарплаты медиков и среднего персонала не достиг установленных президентом лимитов, Роман Ерженин объясняет тем, что денег на это просто напросто не хватило. Только исходя из анализа открытых данных, получается, что сфера здравоохранения Иркутской области недофинансирована минимум на 5 млрд рублей. Так, в 2017 году поднятие фонда оплаты труда произошло за счёт снижения обеспечения других направлений работы. Вместе с тем, как оказалось, даже приведённые в исследовании усреднённые показатели – гораздо выше, чем в действительности. Как рассказала фельдшер ангарской станции скорой помощи Татьяна Шульга, только с мая 2019 года зарплата медиков снизилась на 10 тысяч и сейчас сотрудники на ставке получают 18-20 тысяч рублей. Чтобы повысить эту сумму, приходится либо брать дополнительную нагрузку на станции, либо подрабатывать где-то ещё. Кроме того, по словам женщины, почти в половину снизили надбавку за стаж – с 80 до 45%. Остальное обещали перевести на негарантированную заработную плату, но этого не произошло. В связи с этим сотрудники ангарской станции скорой помощи написали обращение президенту РФ Владимиру Путину. Кстати, финансирование самих учреждений стабильно растёт. За четыре года динамика составила с 34 до 46 млрд рублей. – Но здесь не всё так ровно, потому что это не только бюджет Иркутской области. В 2018 году субсидия из казны региона составила 8,5 млрд рублей. Все остальные деньги – это фонд медицинского страхования и платные услуги, – объясняет он. Также эксперт отметил, что в 2018 году в Иркутской области резко сократили штатную численность в медицинских учреждениях. В прошлом году по сравнению с 2017 году должностей стало меньше более чем на шесть тысяч, общее их количество составило 75,5 тысяч. При этом работают фактически в этой сфере в районе 51 тысячи человек. – Это объяснить достаточно трудно, пока не можем найти этому объяснения. Но общий недокомплект штатов составил около 30 тысяч вакансий, или 38%, – говорит Роман Ерженин. – Это опять же усреднённый показатель, в разных учреждениях он варьируется. Есть и такие, которые укомплектованы менее чем на 50%. Самый высокий процент замещения вакансий отмечается в иркутском диагностическом центре, в центре косметологии и областном патологоанатомическом бюро. В этих же учреждениях и зарплаты высокие. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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