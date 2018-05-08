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08.05.2018

HeadHunter: самой дорогой вакансией апреля в Иркутске стал пост заместителя гендиректора

Иркутск, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты HeadHunter составили ТОП-10 самых дорогих предложений апреля в Иркутске. В рейтинг вошли предложения с зарплатами от 120 тысяч рублей – именно такую сумму работодатели предлагали заместителю генерального директора по коммерческим вопросам. Десятую строчку рейтинга заняло предложение для шиномонтажника с зарплатой от 60 тысяч рублей.

Также в число самых высокооплачиваемых вакансий попали такие, как старший менеджер по работе с VIP-клиентами, старший финансовый советник, директор подразделения, региональный представитель фирмы, торгующей алкоголем, стоматолог-ортопед, начальник отдела брокерского обслуживания, разработчик компьютерных программ на языке C# и сервисный инженер на горнодобывающем оборудовании. Им предлагали от 100 до 80 тысяч рублей в месяц. Графический дизайнер мог получать от 60 до 150 тысяч рублей.

По данным проекта HeadHunter «Люди в цифрах», среднее вознаграждение, которое в вакансиях предлагают работодатели Иркутска, в апреле составило 44 тысячи рублей, что на 6 тысяч больше, чем в апреле 2017 года.

Что касается динамики вакансий, то в Иркутске в апреле она составила +73%. Больше всего предложений работодатели размещали в следующих профессиональных сферах: «Продажи» (31%), «Производство» (11), «Медицина, фармацевтика» (10), «Строительство, недвижимость» (10) и «Банки, инвестиции, лизинг» (8%).

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Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

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