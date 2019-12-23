Игорь Кобзев предложил дополнительно выдать по 10 тысяч рублей ко Дню Победы ветеранам в Иркутской области

Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Очередное заседание областного организационного комитета «Победа» прошло сегодня под председательством врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Участники совещания обсудили план областных мероприятий на 2020 год, юбилейный год Великой Победы, уточнили и внесли необходимые коррективы.

– В наступающем году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Этот год объявлен в России Годом памяти и славы. В ходе подготовительных и праздничных мероприятий необходимо уделить особое внимание ветеранам войны и труженикам тыла. От качества планирования совместной работы исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений Иркутской области, от того, как мы выстроим эту работу, зависит уровень проведения юбилейных мероприятий 2020 года, – отметил Игорь Кобзев.

В Иркутской области на сегодняшний день насчитывается 9796 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 381 участник войны, 76 инвалидов войны, 8858 тружеников тыла, 135 жителей блокадного Ленинграда, шесть детей-инвалидов войны, недействующая армия – 73 человека. Для каждого в регионе предусмотрены меры поддержки.

План сформирован с учетом предложений исполнительных органов государственной власти Иркутской области, общественных объединений, федеральных органов исполнительной власти. Планируемый объем финансирования – более 149 млн рублей. Большая часть средств будет направлена на улучшение социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

В рамках празднования пройдут мероприятия, выставки, патриотические акции, ветеранам войны будут вручаться юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», планируется участие делегатов от Иркутской области в параде Победы в Москве.

– Предлагаю рассмотреть возможность дополнительных единовременных выплат в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы ветеранам войны, а также вдовам участников и инвалидов войны, – отметил врио главы региона.

Прозвучавшие на заседании предложения будут включены в план.