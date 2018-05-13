Иркутскстат: в Приангарье подорожали огурцы, яйца, ковры и кирпичи

Иркутская область, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Прирост цен на потребительском рынке Иркутской области в апреле составил 0,03%. При этом в среднем цены на продовольственные товары снизились на 0,09%, а на непродовольственные товары выросли на 0,34%.

Как сообщает пресс-служба Иркутскстата, из продуктов питания в апреле произошло снижение цен на свежие огурцы (на 6,7%), яйца (4,6%), апельсины (4,2%), мороженую неразделанную рыбу (3,8%) и гречневую крупу (на 3,4%).

В то же время значительно подорожала плодоовощная продукция: капуста (на 18,9%), свекла (13,8%), виноград (7,3%) и помидоры (на 5,0%). На 0,5-3,6% дороже стали куры, пельмени, манты, равиоли, мясокопчености, смеси сухие молочные и консервы для детского питания, некоторые рыбопродукты (консервы рыбные, кальмары мороженые, рыба соленая, маринованная, копченая, филе рыбное, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород). В тех же пределах увеличились цены на масло подсолнечное, рис, пшено, перец черный (горошек), мороженое, сахар, какао, кофе натуральный растворимый, шоколад и шоколадные конфеты, сырки творожные глазированные шоколадом. Такое повышение цен отмечено на некоторую плодоовощную продукцию (картофель, лук, чеснок, овощи замороженные, груши и лимоны), безалкогольные напитки и пиво зарубежных торговых марок.

В группе непродовольственных товаров заметно выросли цены на мотоциклы без коляски, скутеры (на 4,4%), ковры (3,7%), электропылесосы (3,4%), кирпичи (3,2%), велосипеды для дошкольников и фотоаппараты (2,7%). На 0,5-2,5% дороже стали многие предметы детского и взрослого гардероба, шерстяные и полушерстяные ткани, полотенца, одеяла, подушки, сумки, женские туфли, зонты, ремни и табачные изделия. Такое же повышение цен зафиксировано на некоторые электротовары (стиральные машины, микроволновые печи, миксеры, блендеры, светильники, батарейки, триммеры) и на ряд стройматериалов (доски, цемент, стекло, краски). В этих пределах подорожали телевизоры, велосипеды для взрослых, мячи футбольные, золотые обручальные кольца, новые и подержанные импортные автомобили, дизельное топливо и бензин.

Из наблюдаемых медицинских товаров повысились цены на нитроглицерин (на 2,9%), отечественный аспирин (на 2,7%), гепарин натрия (2,2%) и индапамид (на 1,8%). В то же время снизились цены на йод (на 2,8%) и лоратадин (на 2,2%).

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в апреле составил 99,77%.

Также в апреле снизилась стоимость авиабилетов (на 10,3%), услуг в сфере внутреннего туризма (2,9%), пакета услуг сотовой связи (1,9%), годового полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков (на 1,2%).