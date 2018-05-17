Коллекторов Приангарья с начала года оштрафовали более чем на 400 тысяч рублей

Иркутская область, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2018 года судами Иркутской области рассмотрено 15 протоколов об административных правонарушениях в отношении сотрудников микрофинансовых, микрокредитных организаций и коллекторских агентств. Они оштрафованы на общую сумму 468 тысяч рублей.

Из этих денег правонарушители уплатили уже 435 тысяч рублей – это девять штрафов.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, с начала года к ним поступило 392 жалобы от жителей региона на различных коллекторов. Чаще всего обращения связаны с информацией, которая содержится в сообщениях и вводит в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения долговых обязательств вплоть до уголовного преследования. Также претензии касаются времени суток, в которое приходят текстовые сообщения с требованием вернуть деньги.

Напомним, с 1 января 2017 года должностные лица ФССП России наделены полномочиями по проведению проверок деятельности коллекторских агентств и привлечению их к административной ответственности за нарушения законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при взыскании просроченной задолженности.

КООРДИНАТЫ:

Сообщить о незаконных действиях коллекторов можно в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП по Иркутской области по телефонам: 8 (3952) 21-45-83, 21-45-85, электронный адрес: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .