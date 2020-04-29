«Кредитные каникулы» в деле: пользуется ли спросом в Иркутской области «коронавирусная» отсрочка

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В начале апреля в России вступил в силу закон о «кредитных каникулах» как для физических лиц, так и для бизнеса. Отсрочка платежей декларируется как мера поддержки заёмщикам, уровень дохода которых резко сократился на фоне пандемии коронавируса и последовавших из-за неё ограничений. Насколько востребованными оказались «каникулы» в Иркутской области – в материале Телеинформа. Кому положена отсрочка Пандемия коронавируса серьёзно подкосила благосостояние многих россиян. Режим самоизоляции и внеплановые рабочие дни, введённые для предотвращения распространения заболевания, ударили по бизнесу, который остался без доходов, а, значит, и без возможности платить зарплату работникам. Чтобы поддержать оставшихся без денег, но с кредитами людей власти решили ввести возможность шестимесячной отсрочки по платежам. Претендовать на «кредитные каникулы» могут заёмщики, доход которых упал на 30%. Договор на кредит должен при этом быть оформлен до 3 апреля 2020 года, то есть до даты вступления в силу закона о «кредитных каникулах». При этом суммы, взятые у банков, должны составлять: до 2 миллиона рублей по ипотеке;

до 600 тысяч рублей по автокредитам;

до 300 тысяч рублей по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей;

до 250 тысяч рублей по потребительским кредитам для физических лиц,

до 100 тысяч рублей по кредитным картам для физических лиц. Согласно закону, предшествовавшее «кредитное поведение» заёмщика на предоставление отсрочки влиять не должно. То есть её может получить как благонадёжный плательщик, так и тот, кто допускал просрочки платежей. Впрочем, прежде чем воспользоваться каникулами, заёмщикам рекомендуют обязательно всё взвесить, поскольку заплатить всё равно придётся. Прощать долг никто не будет. Как отметила управляющий директор по кредитованию «Дальневосточного банка» Наталья Маракова, если же клиент всё-таки решился на полугодовую отсрочку платежей, то за изменениями условий кредитного договора нужно обратиться не позднее 30 сентября 2020 года. Помимо того, что необходимо соблюсти все условия по суммам и срокам взятых кредитов, заёмщик должен ещё обязательно предоставить документы, подтверждающие факт негативного влияния COVID-19. Исходя из всех представленных сведений, финансовые организации принимают окончательное решение. Спрос есть, ажиотажа нет В России, по прогнозам, общее число заёмщиков, которые получат кредитные каникулы, составит несколько сотен тысяч . В Иркутской области, по данным разных банков, под действие нового закона попадают от 25 до 30% клиентов финансовых организаций. Так, по словам директора Иркутского РФ АО «Россельхозбанк» Натальи Барковой, на «кредитные каникулы» могут рассчитывать более 25% от общего количества заёмщиков банка в Иркутской области. В абсолютных цифрах это более 13 тысяч клиентов. Чуть выше процент у банка «Открытие». – Все клиенты, которые находятся в перечне пострадавших отраслей, согласно 106-ФЗ, могут обратиться в банк за кредитными каникулами. Если говорить про клиентов-юрлиц, то на кредитные каникулы могут рассчитывать порядка 30% кредитующихся клиентов в соответствии с ОКВЭД, – прокомментировал управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев. Представители банковской сферы отмечают, что спрос на «кредитные каникулы» в регионе есть, однако, ажиотажа вокруг этой меры поддержки не наблюдается: клиенты подают заявки в зависимости от возникшей сложной ситуации, говорит Владимир Чернышев. – Судя по аналитическим данным, у наших клиентов «кредитные каникулы» пользуются спросом. Основной поток обращений поступает в контакт-центр банка – здесь проводят консультации, отвечают на вопросы клиентов, дают советы, принимают заявление на предоставление кредитных каникул. В нашем случае по вопросу предоставления кредитных каникул фиксируется не меньше семи обращений ежедневно. Основная задача – предоставить наиболее полную информацию, чтобы минимизировать необходимость очного посещения офисов банка в текущей эпидемиологической обстановке, – говорит Наталья Баркова. «Кредитные каникулы» в цифрах Всего в Иркутский РФ АО «Россельхозбанк» к 27 апреля обратились за «кредитными каникулами» около ста заёмщиков. Более 60% заявок на их предоставление были одобрены. В банк «Открытие» за период с начала действия программы обратилось 18 юридических лиц и 25 физических лиц. По юрлицам одобрено 10 заявок, остальные находятся в процессе согласования, по физическим лицам одобрены решения по пяти клиентам, остальные заявки на рассмотрении. Что касается Сбербанка, то, как ранее уже сообщали в организации, в Иркутской области «кредитные каникулы» получили уже больше 360 компаний малого и микробизнеса, также активно за этой мерой поддержки обращаются и обычные люди. – Наиболее активны в обращениях за реструктуризацией – отсрочкой внесения платежей кредита или увеличением срока кредитования - предприниматели Иркутска. Но и другие города- Ангарск, Братск, Нижнеудинск, Бодайбо, Саянск, Тайшет, уже проявили интерес к такой возможности поддержать свой бизнес в непростое время. У многих сегодня отмечается вынужденный простой, потеря клиенто-потока, снижение выручки и, конечно, отсрочка кредитных платежей для таких компаний жизненно-необходима. Сбербанк индивидуально рассматривает каждую ситуацию, – поясняла управляющий Иркутским отделением Сбербанка Наталия Цайтлер. Что касается физлиц, то только за первую неделю самоизоляции в Сбербанк поступило десятимесячный объём обращений – около семи тысяч. Около 600 заявителей уже получили «кредитные каникулы». Представители банковского сектора отмечают, что случае отказов в отсрочке – строго регламентированы. Есть свои условия и для юридических, и для физических лиц. Но даже если заёмщик не «укладывается» в условия поддержки, принятой на федеральном уровне, финансовые организации предлагают помощь клиенту на собственных условиях. Это и реструктуризация долга, и свои внутрибанковские рассрочки. – Например, по юридическим лицам у нас отказов не было. Но в целом по юрлицам причина отказа может быть единственная – несоответствие ОКВЭД утверждённому правительством перечню. А вот по физическим лицам пришлось отказать в «кредитных каникулах» два раза – из-за максимальной суммы кредита, – говорит управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев. Также, добавляют в Россельхозбанке, могут возникнуть сложности и у заёмщиков, которые брали ипотеку. «Кредитные каникулы» по коронавирусу невозможно предоставить, если на момент обращения клиент уже воспользовался правом на предоставление ипотечных каникул. Мошенники активизировались Снижение доходов и принятые послабления повлекли за собой новые мошеннические схемы. Так, как сообщает пресс-служба ВТБ, финансовая организация, число попыток афер в отношении клиентов на фоне введения режима самоизоляции в первой половине апреля выросло по сравнению с аналогичным периодом марта более чем на 15% при общем снижении транзакционной активности клиентов банка. – Более 90% случаев попыток мошенничества основаны на методах социальной инженерии, злоумышленники учитывают объем негативной информации по пандемии коронавируса и экономической ситуации и в своих сценариях манипуляции закладывают соответствующие скрипты, – говорят в банке. – Среди сценариев мошенничества, в частности, звонки клиентам якобы от имени банка с сообщением о необходимости срочно остановить платеж или сообщения об открытом кредите, который можно быстро аннулировать. При этом целью мошенников являетс яполучение личной информации и вывод клиентских средств. Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о попытках действий мошенников, число звонков по данной тематике выросло на второй недели самоизоляции – с 6 по 12 апреля - почти в 2,5 раза по сравнению со средними значениями в марте. Вместе с тем, банкиры просят уберечь их и от случаев подделки данных для получения отсрочки. Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил федеральным властям предложение предусмотреть ответственность заемщиков, которые злоупотребили правом и воспользовались каникулами в недобросовестных целях . Это как раз те случаи, когда заёмщик предоставляет подложные документы. В Иркутской области, впрочем, банкиры таких ситуаций не фиксируют. – «Кредитные каникулы» – поддержка для тех, кто оказался в действительно трудной ситуации. Предоставляется отсрочка платежа на полгода. К подтверждающим данным относятся документы, свидетельствующие либо о снижении дохода заемщика более чем на 30%, либо справка о регистрации в качестве безработного (оформляется в центре занятости населения), также лист нетрудоспособности на срок не менее 1 месяца, в том числе, в связи с материнством. В том случае, если в установленный срок – 90 дней (по уважительной причине +30 дней), не будет подтверждения представленным от заёмщика документов, график платежей по кредиту будет полностью восстановлен, – комментирует директор Иркутского РФ АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова. Соответственно, говорит она, с учётом пройденного времени непогашенная ранее сумма будет квалифицироваться как просроченная задолженность, которую необходимо будет погасить единовременно. Данные будут отправлены в Бюро кредитных историй (БКИ), поэтому к выбору этой меры наши клиенты относятся осознанно, оценивая все последствия использования мер поддержки, заключает эксперт. 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