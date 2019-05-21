Правительство Иркутской области опубликовало данные о доходах и расходах глав региональных ведомств в 2018 году

Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области опубликовало данные о доходах и расходах лиц, замещающих государственные должности, в 2018 году.

Информация опубликована на сайте исполнительной власти региона.

Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов заработал в 2018 году 2 млн 975 тысяч 775 рублей. Ему принадлежат два земельных участка и жилой дом, еще одна квартира находится в его распоряжении. Ездит он на отечественном автомобиле ГАЗ.

По итогам минувшего года из областных госслужащих больше всего заработала министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова – ее доход составил 5 млн 181 тысячу 769 рублей. На втором месте – министр имущественных отношений Владислав Сухорученко с доходом 4 млн 951 тысяча 654 рубля. На третьем – руководитель аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрий Чернышов, заработавший за год 4 млн 321 тысячу 941 рубль.

Меньше всего среди них, по официальным данным, заработал министр молодежной политики Александр Попов – чуть более 1,5 млн рублей.

Среди жен и мужей этих госслужащих самой обеспеченной оказалась супруга министра здравоохранения Иркутской области Олега Ярошенко – она за год заработала свыше 7,5 млн рублей.

Свои автомобили и другую технику министры и другие высокие чиновники предпочитают указывать очень осторожно – пишут только марку, умалчивая о модели. Например, пишут «Тойота», не уточняя – «Витц» или «Лэнд Круизер». Но самый обширный автопарк числится за заместителем председателя правительства Иркутской области Антоном Логашовым: два автомобиля – «Мерседес» и «Лексус», мотвездеход Flipper, катер Merkuri и два автоприцепа. Соперничать с ним мог бы только супруг министра строительства, дорожного хозяйства Светланы Свиркиной. У него в автопарке три «Тойоты», «Исузу», «Мерседес», «Митсубиши».