Программа-минимум: сколько стоит накрыть праздничный стол к Новому году в Иркутске?

Иркутск, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - До Нового года осталось меньше месяца. Самое время задуматься о праздничном меню, а некоторые продукты стоит купить пораньше, пока, как это водится, не взлетели цены. Телеинформ изучил витрины крупнейших супермаркетов города и подсчитал, сколько будет стоить накрыть новогодний стол-2020 в Иркутске. Напомним, по восточному календарю символ 2020 года – Металлическая Крыса. Стоит учесть, что этот зверек не любит крепкого алкоголя, не ест капусту, а в природе основной его рацион составляют зерна и орехи. Кроме того, в мировой культуре традиционно используется любовь крыс и мышей к сыру (хотя, на самом деле, этот продукт слишком калориен для них, и угощать сыром своих домашних питомцев не стоит). При продумывании новогоднего меню можно учесть эти моменты, а можно обойтись привычными блюдами. Традиционное новогоднее меню в России не обойдется без салатов «Оливье» и «Селедка под шубой», основным блюдом можно сделать мясо по-французски. В качестве закуски можно нарезать сыр, приготовить бутерброды с красной икрой. Ну и какой Новый год без бокала игристого и мандаринов? В дополнение к последним можно поставить на стол яблоки. Для расчета стоимости каждого блюда заглянем в рецепты. Так, для традиционного «Оливье» потребуется 0,5 кг картофеля, 0,2 кг моркови, 0,3 кг колбасы, 0,35-0,4 кг консервированных огурцов, 4 яйца, банка зеленого горошка. Для «Селедки под шубой» – 0,35 кг свеклы, 0,2 кг моркови, 0,1 кг лука, 0,4 кг картофеля, 0,35 кг сельди и 2 яйца. Рецепт мяса по-французски: 0,5 кг свинины, 0,9 кг картофеля, 0,3 кг лука, 0,25 кг сыра. На заправку всех трех блюд уйдет пачка майонеза 0,8 л. На бутерброды пойдут два батона по 150 граммов, две банки красной икры (75-90 граммов каждая) и стандартная пачка сливочного масла. Плюс к этому бутылка игристого вина, полкило сырной нарезки, килограмм яблок, два кило мандаринов, десерт. Если покажется, что мандаринов слишком много, часть из них можно повесить на елку в качестве съедобного украшения. Далее есть несколько вариантов. Для экономных и запасливых новогодний стол «на минималках» обойдется менее чем в 2 тысячи рублей. Для тех же, кто часто делает покупки в последний момент в магазинах «под боком» сумма составит около 3 тысяч рублей. Десерт – торт, пирог или пирожные – во всех случаях увеличит траты примерно на 500 рублей. Теперь о расчетах подробнее. Самое дешевое новогоднее меню в Иркутске может стоить 1876 рублей. Так, салаты и горячее обойдутся в 742 рубля. Из этой суммы 222 рубля придется потратить на «Оливье», около 110 рублей – на «Селедку под шубой», ингредиенты к ним выгоднее всего закупать в «ОКее». В «Ленте» дешевле всего будет стоить мясо по-французски – 258 рублей, плюс упаковка майонеза к нему и салатам – 159 рублей. Там же можно потратить 535 рублей на бутерброды с икрой. При этом покупать майонез, свежие овощи и консервацию в большинстве случаев будет выгоднее в гипермаркете «ОКей», а вот запасаться мясом, сыром, икрой, фруктами и алкоголем – в «Ленте». Стоит также учесть, что если недорогое игристое вино в гипермаркетах стоит примерно в 169-199 рублей за бутылку, то более классическое «Абрау-Дюрсо» обойдется почти в 430 рублей. Впрочем, для желающих прийти в один магазин и купить сразу все к новогоднему столу выгоднее отправиться в «Ленту» – покупка всего необходимого из праздничного меню там составит от 1958 до 2410 рублей. Так, салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» будут стоить 254 и 140,4 рубля соответственно, горячее – 258 рублей, бутерброды с икрой 534,7 рубля, упаковка майонеза 178,9 рубля, полкило «Голландского» сыра – 224,5 рубля. Яблоки – от 57,8 до 129,9 рубля за кг, мандарины – от 69,9 до 129,9 рубля за кг, игристое вино – от 169,9 до 429,9 рубля за бутылку. В «ОКее» это меню обойдется в сумму от 2131,7 рубля до 2611 рублей. В эту сумму войдут «Оливье» и «Селедка под шубой» (222 и 110 рублей), мясо по-французски (263,3 рубля), бутерброды с икрой (682,6 рубля), а также полкило «Голландского» сыра – 227 рублей, майонез – 259 рублей. Яблоки обойдутся в 68,6-179 рубля, мандарины – в 99,9-169 рублей за кг, бутылка игристого – в 199-429,9 рубля. Самым дорогостоящим окажется поход в «Слату», где на новогодний стол придется потратить, как минимум, 2472 рубля, а как максимум – 2966,7 рубля. Набор продуктов для «Оливье» составит 278,6 рубля, для «Селедки под шубой» – 177,5 рубля, для мяса по-французски – 350,6 рубля, плюс упаковка майонеза 177,1 рубля. Тарелка бутербродов с икрой будет стоить 701,7 рубля. Кроме того, за полкило «Голландского» сыра придется выложить 299,5 рубля, за кг яблок – от 89,9 до 146,6 рубля, мандаринов – от 94,9 до 176,6 рубля, за бутылку игристого вина – от 214,5 до 488,9 рубля. Еще немного о ценах. На начало декабря в «Ленте» килограмм картофеля можно купить за 19,9 рубля, в «ОКее» – за 24,4 рубля, в «Слате» – за 29,9 рубля. Морковь и лук в «Ленте» обойдутся иркутянину по цене 19,6 и 19,8 рубля, мытая очищенная свекла – по 38,9 рубля за 0,5 кг. В «ОКее» цена на эти овощи составит 24,4 рубля, 18,7 рубля, 16,5 рубля (немытая) за килограмм. В «Слате» придется выложить по 29,9, 19,9 и 17,2 рубля за килограмм морковки, лука и свеклы. Отборные яйца обойдутся покупателю по цене 63,97 рубля за десяток в «ОКее», 67,9 – в «Слате», 78,9 рубля – в «Ленте», банка зеленого горошка – в 54,9, 59 и 48,2 рубля соответственно. Банку консервированных огурцов 0,7 литра дешевле всего будет купить в «ОКее» (70,9 рубля), затем в «Ленте» и «Слате» – 76,9 и 89,9 рубля соответственно, и напомним, для салата потребуется полбанки. Одна 75-граммовая банка красной икры обойдется в 144,9 рубля в «Ленте», за 90-граммовую банку в «ОКее» и «Слате» придется выложить по 251,9 и 249,9 рубля соответственно. Обзор подготовила Мария Маякова, Телеинформ Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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