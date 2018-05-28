Ректоры вузов Приангарья обнародовали свои доходы за 2017 год

Иркутск, Братск, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Ректоры вузов Иркутской области обнародовали свои доходы за 2017 год. Стоит отметить, что с заметным отрывом – более чем в два раза – коллег опережает врио ректора ИГУ Игорь Бычков, задекларировавший свыше 12 млн рублей.

В список вошли пять иркутских вузов и один братский, информация указана на сайтах университетов. Кстати, в ИрГАУ сведения о доходах руководства не опубликованы.

Так, врио ректора ИГУ Игорь Бычков заработал в 2017 году 12 млн 335 тысяч 384,86 рубля, его супруга – 184 тысячи 337,47 рубля. Сам он владеет садовым участком и автомобилем БМВ. Его жене принадлежат жилой дом, участок и Фольксваген.

Ректор ИрГУПСа Андрей Хоменко, согласно размещенным на сайте вуза сведениям, в 2017 году ежемесячно зарабатывал, в среднем, 436 тысяч 313 рублей. Соответственно, его годовой доход составил около 5,2 млн рублей.

Ректор БГУ Александр Суходолов в 2017 году задекларировал доход в 4 млн 545 тысяч 76,96 рубля. В собственности главы Байкальского госуниверситета числятся полторы квартиры.

Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков задекларировал в 2017 году заработок в размере 3 млн 864 тысячи 433,18 рубля, доход его супруги за этот период составил 752 тысячи 465,14 рубля. Михаил Корняков указал, что владеет квартирой, жилым домом, земельным участком и Тойотой, его жена распоряжается двумя квартирами, жилым домом, земельным участком и автомобилем Хендэ.

Годовой доход ректора ИГМУ Игоря Малова в 2017 году составил 3 млн 370 тысяч 127,87 рубля. В сведениях о заработке указаны источники – это доход по основному месту работы, доход от педагогической и научной деятельности, доходы от вкладов в банках и иных кредитных организациях. Супруга Игоря Малова задекларировала заработок в 1 млн 88 тысяч 7,46 рубля – это доходы от вкладов в банках и иных кредитных организациях, пенсия, вознаграждение за выполненную работу по трудовому договору. Сам он указал, что владеет иномаркой Мицубиси, садовым участком, квартирой, двумя гаражами и третью еще одной квартиры, его жене принадлежит другая треть этой квартиры, еще одной жилплощадью она распоряжается безраздельно.

Заработок ректора Братского госуниверситета Сергея Белокобыльского в 2017 году составил 2 млн 963 тысячи 633,11 рубля. В его собственности числится квартира, жилой дом и два земельных участка. Супруга Сергея Белокобыльского владеет Тойотой при доходе в 209 тысяч 57,53 рубля.