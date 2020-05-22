Сколько в Иркутской области зарабатывает агроном? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы решили рассказать о профессии агронома. В апреле-мае на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru удалось найти около десятка вакансий для таких специалистов. Подробнее о вакансиях и зарплате агронома в Иркутской области - в обзоре Телеинформа.

Профессия агронома имеет богатую историю и уходит корнями в древние времена, когда человек впервые решил перестать собирать дикорастущие растения и надеяться на милость природы в вопросах своего пропитания.

Сейчас, как правило, агрономы трудятся в местности, где занимаются сельскохозяйственным производством.

Благодаря специализированному образованию, агроном в состоянии понять, что требуется растениям на каждом этапе их развития, чего им не хватает, знает характеристики почвы.

Средняя зарплата агронома в Иркутской области, по данным сайта trud.com на апрель, составляет 42,5 тысячи рублей. Но показатель существенно разнится в зависимости от месяца. Так, в августе прошлого года агроном мог заработать в месяц до 50 тысяч рублей.

Представляем топ вакансий в мае.

ООО «Ландшафт Лидер» ищет агронома-дендролога для работ по посадке и уходу за растениями и кустарниками. Главное требование – наличие опыта работы с декоративными и плодовыми растениями. Работа круглогодичная, а в месяц на руки здесь обещают выдавать от 40 тысяч рублей.

Требуется агроном в исправительную колонию №24 в Тайшетском районе. В списке обязанностей – возделывание культур, борьба с вредителями, выращивание рассады, подготовка почвы к посадке и другие занятия. В месяц здесь обещают платить 50 тысяч рублей. Также здесь открыты вакансии тракториста и зоотехника.

«Сибирская лесовосстановительная компания» ищет работника с опытом от года до трех лет, который хотел бы «спасти леса планеты».

На работе сотруднику этой компании предстоит выращивать сеянцы хвойных деревьев, готовить почву к посеву и посадке, разрабатывать и внедрять технологию по борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками. Не обойтись и без бумажной работы – придется заполнять немалое количество отчетов.

Главные требования – это навыки работы с PH-метром, с кондуктометром, интерес к агротехническим экспериментам, знание основных видов удобрений и опыт работы по посадке и уходу за растениями.

Рабочее место находится в лесопитомнике Шелехова. Соискателю предлагают своевременную выплату заработной платы – 35 тысяч рублей в месяц – и работу в дружном и сплоченном коллективе.

Еще одна вакансия в нашем списке – в Куйтунском районе. Агронома ищет ООО «Возрождение».Чтобы попасть сюда на работу, нужно быть ответственным и дисциплинированным, а также иметь опыт работы по профессии не меньше двух лет. При выполнении всех условий можно рассчитывать на 30 тысяч рублей на руки.

К плюсам профессии можно отнести большой выбор работы при трудоустройстве – можно выращивать цветы, можно деревья, а можно сельскохозяйственные культуры. Другой плюс – это то, что агроном вынужден проводить на открытом воздухе, а это сказывается положительно на здоровье. Наконец, это значимая и востребованная профессия.

Но минусы у этой специальности тоже найдутся. Так, часто результаты работы агронома могут пойти насмарку из-за плохой погоды, и это очень обидно, во-вторых, не всегда приходится трудиться в комфортных условиях, а в-третьих, средняя зарплата агронома не очень высокая.

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