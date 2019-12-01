Сколько в Иркутской области зарабатывает аниматор? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». Сегодня, в преддверии новогодних праздников, мы расскажем, сколько в Иркутске может заработать аниматор. В конце ноября на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось около десятка вакансий по этому профилю. Аниматор – это артист, изображающий каких-либо персонажей на различных мероприятиях. Обычно аниматоры бывают задействованы при проведении детских праздников. В среднем эти сотрудники сферы развлечений зарабатывают 20-25 тысяч рублей в месяц. Представляем топ самых заметных предложений работы для аниматоров в Иркутске. Компания «Луна-Парк» ищет двух актеров для проведения новогодних праздников. Необходимо поздравлять детей с Новым годом в детских садах и на дому. Главные требования – умение общаться с детьми, играть по сценарию и импровизировать, а также владеть поставленной речью. Работать предстоит с 20 декабря по 10 января. Оплата сдельная, зависит от количества заказов и их даты, в среднем от 2 тысяч рублей в день и выше. Требуется аниматор в ресторан «Арлекино». Здесь будут рады соискателям, которым нравится работа с детьми. Предпочтение отдадут обаятельным, доброжелательным, позитивным и улыбчивым девушкам. Работать нужно будет в детской комнате ресторана по сменному графику. Наличие медицинской книжки обязательно, а умение красиво оформлять зал будет преимуществом. «Мы даем возможность в рабочее время проводить в компании чудесных ребятишек и их замечательных родителей», – отмечается в объявлении о вакансии. Зарплата – от 18 тысяч рублей ежемесячно. Театр кукол «Северное сияние» объявил о свободной вакансии аниматора с зарплатой 20 тысяч рублей в месяц. В списке требований – пунктуальность, грамотная речь, хорошая память. Приветствуется опыт работы аниматором или сценический опыт. Будет нужно проводить ежедневные театрализованные представления для детей дошкольного возраста. Оплата труда – еженедельно. Требуется аниматор-актер в тeатральную cтудию «Импeрия». «Чeм мы занимаемся? Рассказываем замечaтeльныe, дoбpые сказки, открывaющие пeрeд детьми удивительный мир, наполненный смeшными иcтoриями, пpиключениями и тайнами, проводим кpутые шoу-пpогрaммы, показываем тeатpализованныe прeдстaвлeния, наполненные музыкой, танцами, викторинами, конкурсами и веселыми играми», – презентует работу студия «Империя». Важно любить и уметь общаться с детьми. Работа с понедельника по пятницу, но по желанию можно брать подработку и в выходные. Чтобы стать аниматором, нужно обладать такими качествами, как артистичность, доброжелательность, инициативность, не обойтись без харизмы и любви к детям. Потребуется хотя бы базовое знание психологии общения, отсутствие страха перед сценой, знание игр, конкурсов. Важно иметь привлекательный внешний вид и быть динамичным, энергичным, артистичным. Работа аниматором, в основном, приходится по душе юношам и девушкам от 18-ти до 30-ти лет. Как правило, ими являются молодые люди, окончившие актерский или цирковой факультет. К плюсам этой специальности можно отнести то, что она увлекательная и творческая, а вот явными минусами является низкая заработная плата и необходимость постоянно работать на ногах. Плюс ко всему, эта работа подразумевает под собой известное эмоциональное напряжение. Читайте также: • Сколько в Иркутской области зарабатывает помощник руководителя? • Сколько в Иркутской области зарабатывает прораб? • Сколько в Иркутской области зарабатывает страховой агент? Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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иркутянин на работе

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