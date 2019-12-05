Сколько в Иркутской области зарабатывает акушер-гинеколог? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 6.12.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». Сегодня редакция расскажет о зарплатах и вакансиях для акушера-гинеколога в Иркутске. В начале декабря на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашлось около десятка вакансий по этому профилю. Акушер-гинеколог занимается вопросами, связанными с беременностью и родовым процессом, то есть в его компетенции вопросы, касающиеся беременности и всего последующего процесса вынашивания ребенка, а также вопросы, связанные с зачатием, рождением малыша и послеродовым периодом. Представляем топ самых заметных предложений работы для акушеров-гинекологов в Иркутске. Медсанчасть ИАПО ищет акушера-гинеколога, который будет работать в женской консультации. Требования для соискателя стандартные – высшее образование, сертификат специалиста по специальности. Заработная плата здесь – от 50 тысяч рублей на руки. Также в медсанчасти открыты вакансии акушера, медсестры-анестезиста, участкового терапевта, заведующего педиатрическим отделением детской поликлиники (на зарплату 80 тысяч рублей), а также дворника с окладом в 15 тысяч рублей. Врач акушер-гинеколог нужен клинической больнице №10 на Синюшиной Горе и больнице №9 на улице Радищева. Задача – оказание медицинской помощи по специальности в амбулаторных условиях. Отдельно стоит заметить, что молодым специалистам в бюджетных учреждениях предоставляется единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей и ежемесячная компенсация расходов на съем жилья, правда, не больше 5 тысяч рублей в месяц. Зарплата в ИКБ №10 – от 38 тысяч рублей, а в ИКБ №9 – 45 тысяч рублей. Открыта вакансия акушера-гинеколога в федеральной компании «Инвитро». Здесь будут рады соискателю с высшим медицинским образованием и специальным сертификатом. Преимущество будет на стороне коммуникабельных и ответственных кандидатов. Главное, отмечает работодатель, желание профессионально развиваться и умение работать в команде. В список обязанностей будет входить работа с клиентами медицинского офиса, в том числе, их консультирование. Важно безупречно соблюдать стандарты качества обслуживания. Взамен в компании предлагают стабильную белую заработную плату, скидки на медицинское обслуживание и гибкий график работы. Чтобы стать гинекологом, нужно получить высшее образование в медицинском вузе по специальности «лечебное дело», а затем пройти подготовку в ординатуре по специальности «акушерство и гинекология». Для работы по этой специальности не обойтись без таких качеств, как стрессоустойчивость, тактичность и выносливость. Кроме того, важно обладать аналитическим мышлением, чтобы видеть наперед, как может сказаться на течении беременности то или иное заболевание. Уровень заработной платы акушера-гинеколога зависит от квалификации, места, стажа работы и других индивидуальных достижений. Зарплата может варьироваться от 30 до 150 тысяч рублей. Многие врачи также совмещают свою деятельность в государственных и частных клиниках, следовательно, доход у них выше. Как правило, оплата работы специалиста напрямую зависит от стажа и уровня профессиональных навыков. К плюсам работы можно отнести ее востребованность и возможность хорошего заработка (при подработке в частных клиниках), а вот существенными минусами могут стать ненормированный рабочий день и большая эмоциональная нагрузка (ведь придется помогать пациентам не только рожать детей, но и делать им аборты). Кроме того, нужно быть небрезгливым человеком. Читайте также: • Сколько в Иркутской области зарабатывает помощник руководителя? • Сколько в Иркутской области зарабатывает аниматор? • Сколько в Иркутской области зарабатывает страховой агент? Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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