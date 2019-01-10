Сколько в Иркутской области зарабатывает бариста? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает анализировать рынок вакансий Приангарья. На этот раз редакция в рамках проекта «Иркутянин на работе» выяснила, на какую зарплату может рассчитывать бариста в регионе. Всего в свободном доступе на workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru в декабре-январе оказалось представлено около двух десятков предложений. Средняя зарплата специалиста по приготовлению кофе в Иркутской области, по данным портала trud.com, составляет 22,5 тысячи рублей в месяц. Одно из наиболее высокооплачиваемых предложений – вакансия баристы и повара "два в одном". Совмещая две специальности, можно зарабатывать 38 тысяч. Главное – быть улыбчивым и не бояться работать. Опыт не понадобится, уточняется в объявлении. На другом полюсе – вакансия баристы в федеральной сети кофеен Black & White. Устроившись сюда, можно рассчитывать на заработок в размере от 10 до 30 тысяч рублей ежемесячно. Редакция Телеинформа отобрала наиболее приметные вакансии. Открыт конкурс на место баристы в в международной сети кофеен COFIX в ТРЦ «Карамель». Работодателем выступает местная торговая компания «Транс Байкал», которая занимается розничной торговлей в сети Fix Price. Открытие кофейни – новое направление бизнеса компании. Особенностью сети COFIX станет фиксированная цена – 60 рублей – за продукт или напиток. Зарплата баристы – от 20 до 25 тысяч рублей на руки. Преимущество за кандидатами, имеющими опыт работы в сетевых ресторанных проектах. К слову, кроме мастера по приготовлению кофе, в новый проект ООО «Транс Байкал» требуется старший смены и управляющий. Сеть кафе-кондитерских «Блисс» также приглашает на работу баристу. Сотруднику предстоит заниматься продажей кофе и кондитерских изделий, поддерживать чистоту торговой точки, консультировать покупателей. Работодатель заинтересован в энергичных и инициативных сотрудниках с опытом работы в продажах либо в сфере общественного питания. Рабочее место находится в центре города, где открыты три кофейни сети, либо в ТРЦ «СильверМолл». Зарплата от 24 тысяч рублей на руки. Свободная вакансия мастера по приготовлению кофе у иркутской сети Bodream. Это своего рода конкуренты открывающейся сети COFIX. Здесь предлагают «бодрый кофе», чай, коктейли, свежую выпечку и сладости по одной цене – 80 рублей. Точки находятся в центре города и в Свердловском районе. «Ваша заработная плата напрямую зависит от количества смен в месяце», - уточняет работодатель и отмечает, что в среднем можно получать 15-25 тысяч рублей. Бонусом станут премии «за любимую работу». Соискатель должен обладать активной жизненной позицией, быть открытым к общению, вовремя приходить на работу и не обманывать коллег. В качестве рекламы сеть сняла и выложила на YouTube забавный ролик, в котором пошутила об известных земляках. Сотрудника с культурной речью и умением нивелировать конфликты ищет «Гранат Груп». Компания, зарегистрированная в 2016 году, открывает кофейню под названием «Круасан», которая «славится своим осмысленным подходом к отбору кофейных зерен, инвестициями в хорошую технику и полноценным обучением персонала», гласит объявление. Рабочее место будет либо в микрорайоне Солнечный, либо в Нижней Лисихе. Заработная плата зависит от количества смен, каждая из которых оплачивается по 1,5 тысяч рублей. Отдельным требованием к баристе для работы в кофейне является «способность создавать настроение себе и другим людям и умение отвечать на неудобные вопросы». ООО «Лайм» примет на работу баристу для работы в cтоловой на улице Октябрьской Революции. Компания предлагает официальное трудоустройство, пятидневную рабочую неделю и компенсацию обедов. Зарплата – от 25 до 28 тысяч рублей на руки. Ключевыми требованиями стали навыки продаж и высокий уровень самоорганизованности. Также фирма ищет официанта, пекаря, повара-универсала, мойщика посуды, заведующего производством и продавца-кассира. Работа баристой не требует специального образования, но пригодится сертификат об окончании тематических курсов. Необходимо знать, где выращивают кофейные зёрна, какие особенности у кофе из разных стран (например, чем отличается колумбийский от бразильского), что представляют из себя классические кофейные напитки, каковы степени обжарки зерен. Кроме того, человек, решивший устроиться мастером по варке кофе, должен быть внимательным, стрессоусточивым, пунктуальным и коммуникабельным. Плюсами работы станут новые знакомства и чаевые. Многие заведения открываются ближе к полудню или даже во второй половине дня, поэтому по дороге на работу не придется тратить время в пробках. К минусам можно отнести то, что приготовление кофе в течение дня – это серьёзный физический труд. Приходится проводить много времени на ногах и постоянно быть начеку. Ещё один недостаток – ненормированный график. Нередко баристам приходится работать до последнего клиента. В Иркутске, по данным 2ГИС, работает больше сотни кофеен. За последние два года, по информации аналитиков, их число заметно сократилось. При этом стало больше фреш-баров и киосков с фастфудом. Минувшим летом часть заведений стала участниками экологической акции «My cup,please» и частично отказалась от практики использования одноразовых стаканчиков. Сейчас в городе больше 20 кофеен наливают кофе навынос в собственные кружки клиентов. Более того, клиентам, отказавшимся от бумажек, предоставляют скидку на напитки. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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