Сколько в Иркутской области зарабатывает бурильщик? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 27.05.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». Сегодня редакция расскажет о вакансиях для бурильщика в Иркутской области. В апреле-мае на порталах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru появился десяток вакансий для таких специалистов – профессия довольно редкая, но, тем не менее, востребованная. Бурильщик – это специалист по бурению скважин, их укреплению. Также этот специалист занимается вскрытием месторождений полезных ископаемых и обслуживанием техники. Средняя зарплата бурильщика в Иркутской области, по данным на март 2019 года, составляет 80 тысяч рублей. При этом ещё в марте сумма достигала 160 тысяч, сообщают аналитики портала trud.com. Наименьшее денежное вознаграждение среди актуальных вакансий – для бурильщиков, готовых отправиться работать в Якутию. Там за месяц можно заработать от 80 тысяч рублей. Самая большая зарплата – до 180 тысяч рублей – у специалистов, которые будут работать вахтовым методом в Катангском районе Приангарья. Представляем открытые предложения для бурильщиков этой весной. Компания «ЭнергоСпецРемонт» предлагает иркутянам работу вахтовым методом в Магаданской области по графику три через один месяц. Работодатель будет рад соискателям со средним специальным образованием и опытом не менее трёх лет. Важно иметь водительские права категории B, C и удостоверение машиниста буровой установки. Предстоит заниматься бурением скважин, укладкой бурильных труб, ремонтом бурового оборудования, установкой свай, фундаментов и т.п. Проезд до места работы и проживание – бесплатное, заработная плата белая. Сотрудников оформляют по Трудовому кодексу: подписывается срочный трудовой договор с возможностью пролонгации. Заработная плата – от 100 тысяч рублей. Помощника бурильщика капитального ремонта скважин ищет межрегиональный кадровый центр «Север». Работать предстоит на Ванкорском производственном участке в Красноярском крае. В перечень обязанностей входит капитальный и текущий ремонт скважин. График работы вахтовым методом 30/30, проживание в общежитие, питание в столовой, оплата проезда за счет работодателя. Приятными бонусами станут официальное трудоустройство и полный соцпакет. Зарплата – от 103 тысяч рублей. Ещё одна вакансия – у ГК «Вахтовики России». Требуется бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин с опытом более трёх лет для работы в Якутии. Важно иметь квалификационное удостоверение, а также удостоверения ГНВП (газовые, нефтяные и водопроявления), вышкомонтажника, стропальщика и специалиста, умеющего обслуживать сосуды под давлением. В обязанности входит ведение капремонта скважин агрегатами и подъемниками, смонтированными на тракторе или шасси автомашины, и проверка технического состояния подъемного агрегата. Зарплата – от 138 до 160 тысяч рублей. Проживание и питание – за счёт работодателя. Бурильщик должен обязательно уметь прокладывать новые скважины, собирать и разбирать бурильное оборудование, уметь эксплуатировать и при необходимости ремонтировать оборудование, проводить монтаж и демонтаж скважин, проводить буровзрывные работы. Важно также вести учет и техническую отчетность. Эта профессия подходит только мужчинам, которые могут похвастаться отличным здоровьем и физической выносливостью. Работать предстоит при разной погоде, а рабочий график часто бывает ненормированным. Немаловажно, чтобы человек умел работать в команде, так как в одиночку с бурением справится практически невозможно. При этом квалифицированные специалисты очень ценятся на рынке труда. Получить эту профессию можно в техникуме (среднее специальное образование), в институте или университете (высшее специальное образование). Работать бурильщиком можно не только на предприятиях по добыванию газа и нефти, но и там, где ведётся строительство метро, добыча минеральных вод, захоронение отходов. Плюсы специальности – её востребованность и высокая оплата труда. К минусам профессии можно отнести вахтовый метод работы, который подразумевает бытовые неудобства и большую физическую нагрузку. Отметим, в начале этого года в Иркутской области наблюдается заметный прирост в добывающей сфере. Так, в январе-марте добыча полезных ископаемых увеличилась на 2,5%, в том числе угля – на 10,3%, нефти и природного газа – на 2,7%. Между тем сибирские учёные разработали методику, которая поможет нефтяным компаниям оценить, выгодно ли осваивать то или иное месторождение. Оказалось, что у месторождений Восточной Сибири сложный для прогнозирования характер: нефть здесь очень высокого качества, легкая, низкосернистая, однако она залегает таким образом, что там, где предполагались запасы, при бурении их может не оказаться. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

иркутянин на работе

приоритет иркутск Тэги: View the discussion thread.