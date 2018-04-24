Сколько в Иркутской области зарабатывает директор магазина? Обзор зарплатных предложений

Иркутская область, 24.04.18 (ИА "Телеинформ"), - «Телеинформ» продолжает следить за ситуацией на рынке труда Иркутска. Сегодня в рамках проекта «Иркутянин на работе» – обзор зарплатных предложений на должность директора магазина. Чтобы определить уровень заработка специалистов подобного профиля в Иркутской области, было рассмотрено свыше 50 вакансий на сайтах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru.

Директор магазина занимается оперативным управлением магазином и его сотрудниками. В его обязанности входит оперативная администрация процессов, обеспечение выполнения плана продаж, подбор кадров и управление персоналом, учет товара и материальных ценностей, контроль приемки товара, организация инвентаризаций, кассовая дисциплина, взаимодействие с контролирующими и государственными органами и ведение отчетности.

Средняя рыночная зарплата директора магазина в Иркутске составляет 40 тысяч рублей.

Доступ к должности открыт претендентам со средним специальным или высшим образованием, опытом административной работы в сфере обслуживания не менее трех лет. Специалист, впервые претендующий на место директора магазина, должен иметь навыки работы в «1С: ЗУП, Торговля и Склад» или альтернативных программах, а также на торговом оборудовании (терминал, кассовый аппарат, весы), знать правила работы торгового предприятия. Начальный оклад будет колебаться в пределах 23-30 тысяч рублей.

Средняя зарплата претендента с административным опытом работы управляющего магазином не менее двух лет составит от 30 до 40 тысяч рублей. На этом этапе пригодится знание правил подготовки товара к продаже, ассортимента реализуемых товаров, правил реализации продукции, методов организации процесса обслуживания, учета и обмена товаров, действующего порядка ценообразования, санитарных норм и навыка взаимодействия с надзорными организациями.

Рост дохода ждет администратора с опытом руководящей работы не менее пяти лет и опытом работы в сетевых магазинах. Знание нормативных правовых актов торговли, порядка составления отчетности и форм учетных документов, правил расшифровки артикулов и маркировок товаров, видов драка и правил бракеража, навыков ведения деловых переговоров, координации деятельности между предприятиями торговли, анализа результатов продаж и качества обслуживания покупателей принесут значительную прибавку к заработку, который составит от 40 до 65 тысяч рублей.

Основными требованиями к личным качествам кандидатов при выборе профессии директора магазина в Иркутске станут ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, дисциплинированность, готовность к интенсивной работе, умение продавать и личная организованность. К плюсам традиционно относят высочайшую востребованность профессии, а также серьезный уровень оплаты труда. К минусам – личную ответственность за результат труда и стрессовый характер работы.