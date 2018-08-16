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17.08.2018

Сколько в Иркутской области зарабатывает экономист по труду? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 17.08.18 (ИА «Телеинформ»), - «Телеинформ» продолжает следить за ситуацией на рынке труда Иркутска. Сегодня в рамках проекта «Иркутянин на работе» - обзор зарплатных предложений на должность экономиста по труду. Чтобы определить уровень заработка специалистов подобного профиля в Иркутской области, было рассмотрено 10 вакансий на сайтах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru.

Экономист по труду занимается совершенствованием организации труда. В его обязанности входит улучшение организации производства, совершенствование форм оплаты труда и материального поощрения, планирование мероприятий, повышающих производительность труда, контроль расходования фонда заработной платы предприятия, разработка штатного расписания и должностных инструкций сотрудников компании, ведение расчёта суммы доплат, премий и надбавок. Средняя рыночная зарплата экономиста по труду в Иркутске составляет 38 тысяч рублей.

Доступ к должности открыт претендентам с высшим экономическим образованием и стажем работы на должности экономиста не менее трёх лет. Специалист, впервые претендующий на место экономиста по труду, должен быть уверенным пользователем ПК, знать основы экономики, организации труда и управления, технологию производства, формы заработной платы и материального стимулирования, методы учета и анализа показателей по труду и заработной плате. Начальный оклад будет колебаться в пределах 32-38 тысяч рублей.

Средняя зарплата претендента с опытом работы не менее трёх лет составит от 38 до 50 тысяч рублей. На этом этапе пригодится знание порядка тарификации работ и рабочих, а также установления должностных окладов, доплат, надбавок и коэффициентов к заработной плате и расчету премий, тарифно-квалификационных справочников профессий рабочих и квалификационных характеристик должностей служащих, экономики труда, правил и норм охраны труда.

Рост дохода ждёт экономистов с опытом руководящей работы. Глубокое знание компьютерных программ Excel и 1С, богатый практический опыт в совершенствовании организации труда, разработки перспективных и годовых планов по труду и зарплате, контролю за соблюдением штатной дисциплины, расходованию зарплатного фонда, формулированию экономических задач, анализу и составлении различных форм отчетности принесут значительную прибавку к заработку, который составит от 50 до 70 тысяч рублей.

Основными требованиями к личным качествам кандидатов при выборе профессии экономиста по труду в Иркутске станут ответственность, коммуникабельность, аккуратность, дисциплинированность, аналитический склад ума и личная организованность. Особо ценятся специалисты с дополнительным высшим юридическим образованием. К плюсам традиционно относят карьерные перспективы, а также высокий уровень оплаты труда. К минусам – высокий уровень личной ответственности и стрессовый характер работы.

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