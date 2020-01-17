Сколько в Иркутской области зарабатывает фасовщик? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». Сегодня редакция расскажет о зарплатах и вакансиях фасовщика в Иркутске. В середине января на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru нашелся почти десяток вакансий для тех, кто желает работать по этой рабочей профессии. Фасовщик — это работник, который расфасовывает товар, поступивший большой партией. Позиция востребована на предприятиях ритейла и в розничной торговле. Именно фасовщик подбирает, формирует и упаковывает товар, маркирует его, наклеивает бирки, занимается подготовкой упаковочного материала, складированием, разгрузкой тары, контролирует качество товара и его упаковки, ведет сопроводительную документацию, заполняет возвратную документацию, дефектные ведомости и, наконец, осуществляет прием, складирование, возврат, отправку товара под руководством кладовщика или завсклада. Средняя заработная плата фасовщика в Иркутске составляет около 25 тысяч рублей, выяснил Телеинформ. Вахтовым методом при этом можно зарабатывать больше – до 60 тысяч рублей. Представляем топ самых заметных предложений работы для фасовщиков. Группа компаний «О’КЕЙ» приглашает в штат фасовщицу для упаковки и маркировки готовой продукции (кондитерских и хлебобулочных изделий), сыров, колбас, овощей и фруктов. В задачи также входит выкладка товара в торговом зале, контроль качества, контроль наличия и корректности ценников. Важно соблюдать санитарно-гигиенические нормы, чистоту и порядок на рабочем месте. Улыбка каждому покупателю – приветствуется. Требования для работы небольшие – нужно уметь работать в команде и быть готовым к взаимопомощи. Работодатель обещает официальное оформление согласно ТК РФ, гибкий график работы, стабильную выплату заработной платы два раза в месяц, компенсацию питания и корпоративное обучение. Зарплата – от 21 тысячи рублей. Открыта вакансия фасовщика в компании «СибАтом». Рабочее место находится в магазине «Багира» на улице Омулевского. Фасовку товаров здесь нужно будет совмещать с уборкой помещений – торгового зала и подсобок. Работать нужно по сменному графику – три через три, с 8 утра до 20 часов вечера. Заработная плата небольшая – 15 тысяч рублей за 15 смен, но зато здесь готовы принять без опыта и предоставить соцпакет и бесплатное питание. Вахтовым методом на фасовке можно заработать до 60 тысяч рублей в месяц. Такая вакансия тоже есть в нашем топе. Работать нужно на складе детских игрушек в Москве. Заработная плата – 1300 рублей за смену, в итоге за 45 смен в месяц можно получить 58,5 тысяч рублей. Трудиться предстоит шесть дней в неделю по 11 часов. «Работа не тяжелая – с ней справится даже человек без опыта. В основном это работа с игрушками для детей, а они не тяжелые, главное чтобы вы были ответственными», – обещает работодатель компания «Сити-групп». Работать фасовщиком можно пойти и на Центральный рынок Иркутска. В списке открытых вакансий – фасовщик печенья. Для этой работы обязательно иметь санкнижку. График также предлагается сменный – три дня через три, с 9 до 16 часов. Платить здесь будут 500 рублей в день. Компания «Тру Фру» ищет активного, готового много работать и зарабатывать человека. Фирма занимается снабжением ресторанов овощами и фруктами. В обязанности сотрудника входит переборка товара, погрузка в автомобиль, разгрузка автомобиля на точках. Заработная плата – от 800 рублей в день. Чтобы работать фасовщиком, нужны такие личные качества, как исполнительность, внимательность, аккуратность, стрессоустойчивость. Кроме того, важно иметь ловкость рук, уметь справляться с большим объемом работы, бережно относиться к продукции. К плюсам профессии можно отнести то, что она довольно востребована. К тому же, для трудоустройства не нужно высшее образование – заниматься сортировкой может любой человек, независимо от возраста и профиля образования. А вот явным минусом станет то, что фасовщику приходится целый день выполнять однообразную механическую работу. Выдержать это сможет не каждый: сильно устают мышцы. Но при этом некоторые наниматели премируют сотрудников за перевыполнение плана, повышают ставку за стаж или предлагают выгодные условия труда. Читайте также: • Сколько в Иркутской области зарабатывает слесарь? Обзор зарплатных предложений • Сколько в Иркутской области зарабатывает столяр? Обзор зарплатных предложений • Сколько в Иркутской области зарабатывает управляющий? Обзор зарплатных предложений Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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