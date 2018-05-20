Сколько в Иркутской области зарабатывает фельдшер скорой помощи? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - «Телеинформ» продолжает следить за ситуацией на рынке труда Иркутска. Сегодня в рамках проекта «Иркутянин на работе» – обзор зарплатных предложений на должность фельдшера медицинской скорой помощи. Чтобы определить уровень заработка специалистов подобного профиля в Иркутской области, было рассмотрено свыше 20 вакансий на сайтах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru.

Фельдшер скорой помощи занимается оказанием доврачебной медицинской помощи. В его обязанности входит осмотр, обследование, оценка тяжести состояния больного, определение доступных методов помощи, выявление общих и специфических признаков неотложного состояния, определение показаний к госпитализации, проведение интенсивной терапии, транспортировка больного. Средняя рыночная зарплата фельдшера скорой помощи в Иркутской области составляет 27 тысяч рублей.

Доступ к должности открыт претендентам со средним профессиональным образованием по специальности «Лечебное дело». Претенденту на должность понадобится продемонстрировать знание правил эксплуатации медицинских инструментов и оборудования, медицинской этики, медицины катастроф, а также правил общей анестезии, применяемых на догоспитальном этапе. Самые низкие зарплаты в профессии получают фельдшеры сельских районов. Начальный оклад будет колебаться в пределах 13-19 тысяч рублей. Однако низкий оклад может компенсироваться муниципальными льготами и предоставлением жилья.

Средняя зарплата претендента с опытом успешной работы на скорой помощи не менее двух лет составит от 19 до 30 тысяч рублей. На данном этапе необходимы знания теоретических основ организации скорой медицинской помощи взрослым, детям и при чрезвычайных ситуациях, поводов для вызова бригад скорой помощи, стандартов сердечно-легочной реанимации при внезапной остановке кровообращения, острой дыхательной недостаточности, аллергических, коматозных состояниях, при повешении, утоплении и электротравме.

Рост дохода ждёт опытных фельдшеров, готовых к переезду в северные районы области и страны. Знания особенностей реанимации и интенсивной терапии у детей и новорожденных, протоколов диагностики и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях респираторного тракта, болезнях органов брюшной полости, эндокринных заболеваниях, болезнях крови, аллергических заболеваниях, психических заболеваниях, инфекционных заболеваниях принесут значительную прибавку к заработку, который составит от 30 до 60 тысяч рублей.

Основными требованиями к личным качествам кандидатов при выборе профессии фельдшера скорой помощи в Приангарье станут ответственность, коммуникабельность, энергичность, дисциплинированность, доброжелательность, высокий профессионализм. К плюсам профессии эксперты относят высокую востребованность. К минусам – физически и психологически тяжёлый характер труда, большую личную ответственность и низкий оклад.