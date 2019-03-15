Сколько в Иркутской области зарабатывает горничная? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает следить за ситуацией на рынке труда Приангарья. На этот раз редакция расскажет о профессии горничной. В феврале-начале марта в свободном доступе на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru удалось найти около 80 десятков предложений о работе для таких специалистов. В Приангарье горничная в среднем может рассчитывать на зарплату в размере 21 тысячи рублей в месяц, выяснили аналитики Superjob.ru. Наиболее высокую зарплату горничным в Иркутске предлагают при работе вахтовым методом — до 80 тысяч рублей. Самое низкое денежное вознаграждение — около 500 рублей за пятичасовую смену — предлагают индивидуальные предприниматели, сдающие квартиры посуточно. Стоит отметить, что за последние пять лет уровень заработка горничных не изменился. Горничные – это часть обслуживающего персонала гостиницы, отеля, санатория, пансиона, хостела и других мест. Главной задачей этой сотрудницы является уборка номеров, но в зависимости от места работы горничные также могут заниматься, например, выполнением мелких просьб постояльцев. Открыт конкурс на вакансию горничной в компании «Байкальские сезоны». Сотрудница должна быть аккуратной и чистоплотной. Ей предстоит заниматься уборкой гостиничных номеров — менять постельное белье, полотенца, вытирать пыль, мыть санузел и ванную комнату, пылесосить. Работодатель предлагает сменный график "три через три" и социальные гарантии. Рабочее место находится на 61-м километре Байкальского тракта, в престижном парк-отеле «Байкальские сезоны». Дома для гостей парк-отеля — бревенчатые, построены в живописном месте на берегу Ангары, в устье ручья Распопиха. На территории есть баня и ресторан. Добираться до места работы и обратно можно будет за счёт работодателя. Заработная плата — 20 тысяч рублей. «Ибис Иркутск Центр» также ищет горничную. В список требований входит «умение работать в бодром темпе», наличие санкнижки или готовность ее оформить в ближайшее время, а также такие качества, как старательность, чистоплотность и опрятность. Работать предстоит по графику "два через два". Питание и униформу предоставляет работодатель. Инвентарь здесь гарантируют современный, а чистящие средства — экологичные. Зарплата — 20 тысяч рублей. После прохождения испытательного срока сотрудники могут рассчитывать на премии. Отель находится на улице Полины Осипенко. Сеть Ibis, которой управляет компания AccorHotels, включает в себя более 980 отелей по всему миру. Отель с фондом из 128 номеров открылся два года назад и стал первым трехзвездочным отелем под международным брендом в Иркутске. Фишка отелей этой сети — гарантия решения любых проблем гостей за 15 минут, в противном случае проживание оплачивает сам отель. Еще одно вакантное место для горничных — в отеле «Европа». Здесь будут рады видеть человека со средним специальным образованием и обладающего такими качествами, как ответственность, коммуникабельность, исполнительность, энергичность. Важно уметь работать в команде и иметь санкнижку. Перед тем, как приступать к работе, сотрудник должен пройти стажировку, на которой расскажут о стандартах уборки и комплектации номеров. Зарплата — от 18,5 тысяч рублей. Отель входит в ассоциацию «Байкальская виза». Компания носит почётный титул Superjob.ru «Привлекательный работодатель» c 2011 года. Ищет горничную гостиничный комплекс «Русь». Нужно будет убирать и поддерживать порядок в закреплённых за сотрудником помещениях, коридорах, лестницах, санузлах. Соискателю достаточно среднего общего образования и опыта работы в течение полугода. Важно не иметь аллергию на средства для уборки и быть готовым оформить санитарную книжку. Зарплату здесь обещают небольшую — 15 тысяч рублей. Горничная – та профессия, для которой не важно наличие образования, главное — по графику выполнять все виды уборочных работ. Это и ежедневная уборка номеров, и протирание пыли, и мытье окон, и смена постельного белья, и отбеливание раковины. Важно хорошо разбираться в моющих и чистящих средствах, правильно и рационально использовать уборочное оборудование (пылесборники, электрошвабры, статические щетки). Ко всему прочему, горничная всегда должна быть вежливой и приветливой при общении с постояльцами. Помимо этого она обязана носить униформу и следить за своим внешним видом. Работа горничной потребует наличия таких качеств, как аккуратность, добросовестность, трудолюбие, вежливость, коммуникабельность, стрессоустойчивость, хорошая память. Не обойтись без умения решать конфликтные ситуации. К плюсам профессии можно отнести возможность работать без профильного образования, получение бесплатного жилья и питания (не всегда, но нередко), а также большой выбор предложений о работе — всегда будет из чего выбрать. Главный минус в том, что эта работа — прежде всего, тяжелый физический труд. При работе с бытовой химией можно заработать аллергию, а ежедневная уборка постельного белья может обернуться проблемами со спиной. Также недостатки этой работы — это низкая заработная плата, отсутствие перспектив карьерного роста и высокий уровень стресса. Стоит отметить, что в Иркутске в последнее время наблюдается активное развитие гостиничного дела. Появляются новые отели и базы отдыха, гостиницы проходят «звездную» классификацию. На конец прошлого года в Иркутской области насчитывалось 17 гостиниц со звездами. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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