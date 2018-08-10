Сколько в Иркутской области зарабатывает инкассатор? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - «Телеинформ» продолжает следить за ситуацией на рынке труда Иркутска. Сегодня в рамках проекта «Иркутянин на работе» – обзор зарплатных предложений на должность инкассатора. Чтобы определить уровень заработка специалистов подобного профиля в Иркутской области, было рассмотрено 10 вакансий на сайтах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru.

Инкассатор занимается сбором и перевозкой наличных денежных средств в банк или в кассы организаций. В его обязанности входит доставка наличных денег и ценностей из банка в организации и обратно, проверка и упаковка ценностей совместно с работником кассы, проверка правильности заполнения сопроводительной финансовой документации, обеспечение безопасности ценностей на всем маршруте следования. Средняя рыночная зарплата инкассатора в Иркутске составляет 42 тысячи рублей.

Доступ к должности открыт претендентам с образованием, имеющим за плечами опыт службы в вооруженных силах РФ. Кроме того, необходимо пройти проверку в правоохранительных органах и получить подготовку на специальных курсах охранников по утвержденной МВД России программе. Новичку пригодится отсутствие судимостей и вредных привычек, хорошая физическая подготовка и готовность к физическим нагрузкам. Начальный оклад будет колебаться в пределах 25-35 тысяч рублей.

Средняя зарплата претендента с опытом работы не менее трёх лет составит от 35 до 42 тысяч рублей. На этом этапе пригодится знание действующего законодательства и нормативных актов, касающихся порядка ведения кассовых операций и инкассации, владение приемами борьбы, умение обращаться с оружием, а также понадобится разрешение на владение и использование огнестрельного оружия. Часто инкассатор вынужден совмещать охранные функции с водительскими, а потому пригодятся водительские права категории В.

Должность востребована в государственной службе инкассации, частных охранных предприятиях, специальных службах коммерческих банков, в кредитных некоммерческих организациях. Рост дохода зависит от опыта и «чистой» биографии, но пригодится и наличие высшего юридического или экономического образования. Опыт бухгалтерской работы, а также опыт координации различных подразделений и организации инкассаторской деятельности принесут прибавку к заработку, который составит от 42 до 70 тысяч рублей.

Основными требованиями к личным качествам кандидатов при выборе профессии инкассатора в Иркутске станут ответственность, порядочность, аккуратность, дисциплинированность, внимательность, личная организованность и хорошая скорость реакции. К плюсам традиционно относят низкий порог вхождения в профессию, а также достойный уровень оплаты труда. К минусам – высокую материальную ответственность, физические нагрузки и риск для жизни.