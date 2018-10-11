Сколько в Иркутской области зарабатывает инженер-проектировщик? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 12.10.17 (ИА «Телеинформ»), – В сентябре-октябре на порталах по поиску работы в Иркутской области появилось около 30 вакансий для проектировщиков. Телеинформ в рамках проекта «Иркутянин на работе» проанализировал зарплаты специалистов на сайтах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru и выяснил, что необходимо для высокого заработка в этой профессии. В обязанности проектировщика входит разработка планов, чертежей и схем жилых домов, зданий, промышленных объектов, систем электроснабжения. Отрасли авиации и машиностроения также нуждаются в таких специалистах. Для работы проектировщиком нужно иметь высшее техническое образование. Подойдут такие направления, как «гражданское и промышленное строительство», «вентиляция и теплоснабжение», «электрические сети и системы». В задачи специалиста входит точное составление схематичных проектов в соответствии со всеми необходимыми стандартами и нормами в программе AutoCAD и работа с документацией. Средняя зарплата проектировщика в Иркутской области, по данным на сентябрь этого года, составляет 41 тысячу рублей и зависит от опыта. Самый низкий оклад предлагает региональная компания «Связьтранзит» – 20 тысяч 960 рублей. Компания работает на объектах крупных федеральных структур и заказчиков (РЖД, Роснефть, АНХК, ИНК, МВД). Самый высокий оклад – 50 тысяч рублей – предоставляет крупная компания из республики Бурятия «Энерготехномаш» (ЭТМ), которая производит оборудование для отопления, тепло, - водоснабжения. Больше 20 дилерских центров предприятия работают по всей России, говорится на сайте ЭТМ. «ИркутскНИИХиммаш» объявило о свободной вакансии проектировщика в конце сентября. Требуется специалист с опытом не менее трёх лет в сфере проектирования опасных производственных объектов химической, нефтехимической и газонефтеперерабатывающей отрасли. Будет необходимо делать проекты, в том числе, для «Саянскхимпласта», «Газпромнефти», производителя целлюлозы, картона и бумаги Группы «Илим». Несомненный плюс для соискателей – наличие общежития и социальный пакет. Работа находится на левом берегу на остановке «Пожарное училище». Зарплата – 40 тысяч рублей. Ведущий инженер-проектировщик нужен в строительно-монтажную компанию «Тесла». Вакансия открыта в связи с «расширением и открытием филиалов в регионах». Специалисту предстоит проектировать объекты связи и линейные кабельные сооружения. Необходимое требование – опыт работы в строительной отрасли не менее десяти лет и инженером-проектировщиком не менее трёх. Также нужно понимать принципы расчета металлоконструкций, уверенно владеть программой AutoCAD или аналогами и уметь «чётко отстаивать свои решения перед заказчиком». Оклад – от 45 тысяч рублей. Компании «Чекотова П.А. Фортуна» требуется инженер-проектировщик электрических сетей для разработки проектов сетей и надзора за производством работ. Организация, одним из учредителей которой является депутат Заксобрания региона Нина Чекотова, предлагает зарплату от 40 тысяч рублей. Требуемый опыт – не менее пяти лет. Работа в центре города. Проектно-изыскательская организация «Электросетьпроект» примет на работу проектировщика для проектных работ в области электроснабжения. Кандидату на должность нужно иметь высшее профильное образование и опыт в проектировании не меньше трёх лет. Предприятие с 15-летней историей находится в Академгородке. Партнёрами являются компании AREVA T&D, SIEMENS, ALSTOM, ABB. Общая численность штата – более 150 человек. Новому сотруднику предлагается оклад в размере 30 тысяч рублей. Открытая вакансия инженера-проектировщика у «Востсибугля». Предприятию требуется инженер для работы с участками полезных ископаемых. В обязанности будет входить разработка проектов консервации, ликвидации горных объектов, рекультивации земель, строительства угольных складов, складов взрывчатых материалов. Бонус – полный соцпакет. Размер заработной платы не называется. Проектировщик должен обладать пространственным мышлением и высокой работоспособностью, быть внимательным, пунктуальным, стрессоустойчивым. Нередко инженерам приходится выходить на работу и в выходные дни – в случае, если сроки сдачи проектов подходят к концу, а выполнить вовремя объемы не удалось. Несомненные плюсы профессии – стабильная зарплата. К минусам специальности можно отнести высокую нагрузку. В Иркутской области в этом году, напомним, ведётся ряд особо крупных проектировочных работ, среди них проектирование нового терминала аэропорта Усть-Илимска. Кроме того, заканчивается конкурс по выбору подрядчика для разработки проекта ремонта дороги «Баяндай – Еланцы – Хужир». Проект трассы нужно будет выполнить до конца апреля 2019 года. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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