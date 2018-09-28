Сколько в Иркутской области зарабатывает инженер технадзора? Обзор зарплатных предложений

Иркутская область, 30.09.15 (ИА "Телеинформ"), - «Телеинформ» продолжает следить за ситуацией на рынке труда Иркутска. Сегодня в рамках проекта «Иркутянин на работе» – обзор зарплатных предложений на должность инженера технического надзора. Чтобы определить, сколько в Иркутске зарабатывает инженер этой категории, было рассмотрено 17 предложений работы на сайтах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru.

Инженер технического надзора занимается проверкой и обеспечением соблюдения сроков, сметной стоимости и оценки качества работ, а также соответствия материалов для строительства, указанных в проекте. В его обязанности входят технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ, контроль хода выполнения планов капитального строительства и соответствия объемов и сроков, качества строительно-монтажных работ и применяемых материалов, согласование изменений проектных решений, технический прием законченных объектов, оформление необходимой технической документации. Средняя рыночная зарплата инженера технадзора в Иркутске составляет 63 тысячи рублей.

Инженерами по техническому надзору, как правило, становятся специалисты в строительной отрасли, имеющие квалификацию инженера и высшее техническое образование. Новичок на должности должен знать нормы и правила строительства, основы технологии производства и проведения монтажных работ, стандарты и технические условия эксплуатации строительных материалов. Жалованье начинающего инженера технадзора составляет от 38 до 45 тысяч рублей.

Самая востребованная зарплатная категория – от 45 до 65 тысяч рублей. Такой служащий должен иметь стаж работы по специальности не менее трех лет и вторую профессиональную категорию. От опытных сотрудников требуется знание технических условий строительно-монтажных работ, порядка приемки объектов законченного строительства и методов контроля их качества, порядка оформления проектно-сметной и другой технической документации, основ экономики, организации труда и управления.

Инженер технадзора, претендующий на зарплату от 65 до 90 тысяч рублей, должен иметь первую профессиональную категорию и стаж работы по специальности не менее пяти лет. Он должен досконально знать основные режимы производства и производственные процессы, систему стандартов безопасности труда, иметь опыт внедрения прогрессивных технологических процессов, планировочных и конструктивных решений, знать передовой отечественный и зарубежный опыт выполнения строительно-монтажных работ, новые строительные материалы и конструкции.

Основными требованиями к личным качествам кандидатов при приеме на работу инженера по техническому надзору в Иркутске являются коммуникабельность, ответственность, внимательность, технический склад ума и организаторские способности. Дополнительным преимуществом кандидата является готовность к командировкам и работе вахтовым методом. К плюсам профессии эксперты относят стабильную востребованность на рынке труда и хорошую заработную плату, к минусам – высокую степень персональной ответственности.