Сколько в Иркутской области зарабатывает ивент-менеджер? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - «Телеинформ» продолжает следить за ситуацией на рынке труда Иркутска. Сегодня в рамках проекта «Иркутянин на работе» – обзор зарплатных предложений на должность специалиста по ивент-менеджменту. Чтобы определить уровень заработка специалистов подобного профиля в Иркутской области, было рассмотрено 15 вакансий на сайтах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru.

Ивент-менеджер занимается организацией деловых, спортивных и развлекательных мероприятий. В его обязанности входит общение с заказчиками и клиентами, разработка концепции и сценария мероприятия, выбор помещения, оформления и персонала, составление бюджета и плана, согласование работы с заказчиками, контроль за всеми процессами в ходе мероприятия, привлечение гостей и спонсоров, формирование предложений, ведение документооборота. Средняя рыночная зарплата ивент-менеджера в Иркутске составляет 32 тысячи рублей.

У должности ивент-менеджера нет строгих требований к наличию образования, чаще всего достаточно неполного высшего. Специалист, впервые претендующий на эту должность, прежде всего, должен быть энергичным, общительным, творческим человеком, иметь развитые организаторские способности, владеть ПК, а также иметь опыт организации праздников и концертов. Начальный оклад будет колебаться в пределах 20-28 тысяч рублей.

Средняя зарплата претендента с опытом работы не менее двух лет составит от 28 до 35 тысяч рублей. На данном этапе пригодится знание основ маркетинга и рекламы, специфики организации крупных корпоративных мероприятий, сервисной индустрии и индустрии изготовления подарков, правил установления деловых контактов и проведения деловых переговоров, методов сбора и обработки информации, составления сценариев, концепции и программы мероприятия, способов расчета бюджета праздника.

Рост дохода ждёт ивент-менеджеров с опытом работы в индустрии развлечений не менее пяти лет. Богатый практический опыт в организации рекламно-праздничных мероприятий различного масштаба, сбора и анализа требований клиентов, составлении информационных материалов рекламного характера, поиска и заключения договоров с подрядчиками, партнерами и поставщиками, а также привлечении гостей принесут значительную прибавку к заработку, который составит от 35 до 70 тысяч рублей.

Основными требованиями к личным качествам кандидатов при выборе профессии ивент-менеджер в Иркутске станут ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, лидерские качества, организаторские способности и креативное мышление. К плюсам традиционно относят востребованность профессии, а также полезные деловые связи и контакты. К минусам – ненормированный рабочий день и нечеткие перспективы карьерного роста.