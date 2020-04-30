Сколько в Иркутской области зарабатывает копирайтер? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 01.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». В очередном обзоре мы решили обратиться к вопросам школьного образования и рассказать о профессии копирайтера. В апреле на порталах superjob.ru и rabota.yandex.ru удалось найти около трех десятков вакансий. Каков заработок копирайтера в Иркутской области? Экономический кризис наступает вслед за пандемией коронавируса. Компании вынуждены сокращать зарплаты или сотрудников в условиях объявленных президентом «нерабочих дней», чтобы хоть как-то остаться на плаву в будущем. Кроме того, бизнес будет урезать все непрофильные расходы, в том числе, на рекламу, из-за этого пострадают рынок «наружки», СМИ и, конечно, копирайтеры. Копирайтеры занимаются написанием текстов для прямой рекламы или других форм маркетинга. В идеале они должны стимулировать продажи и продвигать конкретный товар, бренд или даже человека. Последнее, например, актуально для Иркутской области в свете предстоящих выборов губернатора. Специалисты также пишут тексты для мероприятий и сценарии для «продающих» роликов. Но эту профессию также используют и при размещении публикаций без цели рекламы. Например, простой рерайт чужих новостей применяют некоторые СМИ, чтобы упростить работу и сэкономить на профессиональных журналистах. Средняя зарплата копирайтера в Иркутской области, по данным сайта trud.com, составляет примерно 20 тысяч рублей, но, как правило, стороны договариваются о сдельной зарплате по количеству знаков или публикаций. Представляем топ вакансий. Лучшее предложение нашлось у компании «Шоурум Фиеста», продающей одежду и обувь. Фирма ищет контент-менеджера для Инстаграма. За 30 тыс. рублей в месяц от него требуют «создания яркого контента» для социальной сети. «Выстраивание SMM-политики компании, формирование контент-плана и его реализация, поиск интересов/анализ целевой аудитории компании в социальных сетях, распределение запросов, поступающих в директ», – описаны задачи для соискателя, от которого требуется опыт работы не менее года. Вакансия, судя по описанию, относится и к SMM-менеджеру, но сервисы для поиска работы выдают ее для соискателей именно копирайтинга. В любом случае, работнику придется публиковать уже согласованный текст по заранее полученному заданию, что, по сути, и подпадает под базовое определение копирайта. Навыки SMM здесь станут только дополнительным инструментом. Индивидуальный предприниматель Владимир Новолоцкий ищет копирайтера без опыта работы. Трудиться придется на улице Красных Мадьяр,25 в центре Иркутска. За 15-25 тыс. рублей нужно будет писать тексты для сайтов «в различные разделы и на различные тематики в соответствии с ТЗ». При этом сотрудник будет обязан соблюдать все условия, начиная от поставленной задачи по количеству символов в тексте до его «заспамленности». От него требуется грамотность, умение анализировать и работать с большим объемом данных. Ну, и «креативность», куда уж без нее. Еще одно предложение – от компании Mall Market – касается удаленной работы. Предстоит заниматься «уникальным продающим текстовым контентом» для сайтов, СМИ, социальных сетей, контекстной рекламы, отзывов и претензий, а также для промо и видеороликов. Но нужно будет также «отслеживать актуальность информации на сайте компании и конкурентов». Более того, готовить тезисы спикеров для конференций и СМИ, что уже роднит это предложение с пресс-секретарем. Требования тоже жестче других: высшее образование (желательно лингвистика, журналистика, филология или PR), опыт работы в копирайтинге и портфолио. Знание английского языка станет преимуществом, как и опыт работы с текстами юридического характера. «Достойную» зарплату обсуждают только с финальным кандидатом, в вакансии о ее уровне не сказано. Но предлагается поработать в крупной компании, бонусом станут скидки на товары и услуги. Наконец, отметим еще одно интересное предложение. Оно оказалось на стыке копирайта и web-программирования. От соискателя потребуется вести «Яндекс директ» и Google, настраивать и редактировать сайт на DLE. В то же время специалист должен «оптимизировать» тексты и «вывести сайт в топ рейтинга по поисковым запросам». Потребуется пятилетний опыт работы и обязательное место проживания в Иркутске. При этом допускается удаленная работа, а зарплата – «по договоренности». Профессия копирайтера вобрала в себя образ бездумного рекламщика, делающего то, что ему скажут. Вне зависимости от контента – мол, вопрос только в деньгах. При этом занятие зачастую становится промежуточным звеном между школьниками или студентами, которые хотят видеть себя в журналистике или PR. К плюсам профессии можно отнести возможность работать дома или в любом другом месте, что особенно ценно в наши коронавирусные времена. Кроме того, работа с готовыми тезисами заказчиков и дальнейшее согласование текстов, зачастую, освобождают от какой-либо ответственности за их смысловое наполнение. К минусам, безусловно, стоит отнести невысокие зарплаты. К тому же предложение все реже встречается на рынке – возможно, уже начали сказываться последствия кризиса в условиях «нерабочих дней», введенных вместо настоящего карантина, и падение рубля. Профессия очень зависима от общей стабильности рынка. Читайте также: • Сколько в Иркутской области зарабатывает тьютор? Обзор зарплатных предложений • Сколько в Иркутской области зарабатывает графический дизайнер? Обзор зарплатных предложений • Сколько в Иркутской области зарабатывает следователь? 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