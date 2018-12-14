Сколько в Иркутской области зарабатывает курьер? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с рынком вакансий Иркутской области. В сегодняшнем обзоре редакция выяснила, насколько востребован в областном центре труд курьеров, и на какую зарплату они могут рассчитывать. Для проекта «Иркутянин на работе» мы рассмотрели около сотни вакансий на сайтах workscan.ru, superjob.ru, rabota.yandex.ru. Средняя зарплата курьера в Иркутской области составляет 20 тысяч рублей, сообщает Superjob.ru. Самое высокооплачиваемое предложение в Иркутске этой зимой — место в международной курьерской компании «СДЭК» с окладом в 45 тысяч рублей. Наименьший заработок курьеру могут предложить бюджетные организации, например, Институт географии имени В.Б. Сочавы, в котором оказалось квотируемое рабочее место для несовершеннолетних. Школьники и студенты первых курсов займутся доставкой деловых бумаг, пакетов, писем и книг. При полной занятости соискатель сможет рассчитывать на 17 тысяч рублей. Для работы курьером не требуется высшее образование, но часто приветствуется наличие автомобиля. В этом случае зарплата может быть заметно выше. Профессия довольно востребована на рынке труда, поэтому хороший курьер всегда сможет найти работу. Главные качества – физическая выносливость и умение прекрасно ориентироваться на местности. Телеинформ отобрал самые заметные вакансии в Иркутске, среди них оказались компания по продаже электроники и бытовой техники, курьерская служба, сеть ресторанов и почта. В конце ноября предложение о работе курьером появилось в компании «ДНС Ритейл». Фирме нужен сотрудник на полставки. Зарплата от 8 тысяч рублей, сумма пропорциональна отработке, уточняется в объявлении. Всего в компании четыре вакансии, на них могут претендовать несовершеннолетние. Для них подберут наиболее удобный график. Никаких требований к опыту работы и образованию нет. Кроме того, «ДНС Ритейл» располагает квотируемыми рабочими местами для инвалидов. Они смогут устроиться продавцами-консультантами. «СДЭК» объявила о поиске водителя-курьера с личным легковым автомобилем. «У тебя будет очень важная роль – ты будешь отвечать за то, чтобы наши любимые клиенты получили свои посылки вовремя», – зазывает работодатель. Сотруднику предстоит пять дней в неделю доставлять и забирать малогабаритные грузы, оформлять накладные и получать расчёт от клиента. Компания обещает дать опытного наставника, который научит всем тонкостям. Необходимо иметь машину с вместительным багажником и без рекламы на кузове, смартфон на базе Android (Iphone не подходит), водительские права и, в идеале, опыт в профессии от года. Предполагается, что вознаграждение будет составлять от 45 тысяч рублей ежемесячно. Компания компенсирует траты на бензин и сотовую связь. «При этом мы ещё напоим тебя вкусным чаем или кофе (смотря что ты любишь больше) и угостим печеньками и фруктами, чтобы ты был весел, бодр и здоров!», – отмечают в компании. К слову, всего в России насчитывается около десятка крупных курьерских служб. Кроме «СДЭК» в их число входит «Pony Exspress», «СПСР-Экспресс», «Экспресс.Ру», EMS Почта России, DHL. «Почта России» тоже ищет иркутского курьера. При этом к нему предъявляется целая дюжина требований, среди которых высокая работоспособность, внимательность, ответственность, пунктуальность, аккуратность, исполнительность, клиентоориентированность, вежливость, объективность к себе и коллегам. Претендовать на это место сможет человек с опытом вождения не менее трёх лет и средним образованием. Предстоит доставлять почтовые отправления клиентам, заниматься подготовкой отчётов, а также погрузкой и разгрузкой. Обещанный заработок – от 16 тысяч рублей и выше. Мeждунаpоднaя сeть «Додо Пицца» ищет пунктуального, ответственного и энергичного сотрудника для доставки пиццы, закусок, десертов и напитков. Заработная плата равна 60 рублям в час плюс по 80 рублей — за каждый заказ. Итого на восьми заказах можно заработать больше тысячи рублей в день. Деньги в компании выплачивают ежедневно, работу можно совмещать с учёбой. Приятным бонусом станут вкусные обеды за счёт компании. К достоинствам работы курьром можно отнести гибкий график и возможность трудиться даже при среднем образовании. Минусы – это необходимость выходить на работу в любую погоду, отсутствие продвижения по карьерной лестнице и постоянное нахождение в пути, даже в час-пик в общественном транспорте. При устройстве курьером нужно тщательно выбирать работодателя. В сообщениях полиции нередко встречается информация о драгдилерах, которые использовали курьеров для передачи денег или наркотиков. Уголовное дело, в котором речь шла именно о такой схеме, поступило в Свердловский районный суд Иркутска минувшим летом. Другое рассматривалось в Братске — курьер, занимавшийся распространением наркотиков, получил пять лет общего режима. ТЕПЕРЬ: финансовые новости Иркутска и области в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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