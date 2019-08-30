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31.08.2019

Сколько в Иркутской области зарабатывает логопед? Обзор зарплатных предложений

Иркутск, 31.08.19 (ИА «Телеинформ»), – Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Иркутянин на работе». О зарплате и вакансиях для логопеда в Иркутской области - в очередном обзоре Телеинформа. Для этого на сайтах superjob.ru и rabota.yandex.ru понадобилось проанализировать около трех десятков вакансий.

Логопеды – это специалисты, которые исправляют речевые дефекты, прибегая к различным коррекционным методикам. Они работают как с детьми, так и со взрослыми. Часто их клиентами становятся люди, перенесшие инсульт, ведь порой им приходится учиться разговаривать практически с нуля.

Средняя зарплата логопеда в Иркутске составляет 20 тысяч рублей. Самое привлекательное предложение для этого специалиста – в иркутской средней коррекционной школе №6 – от 34 тысяч рублей. Самый низкий заработок – в поселке Подкаменная Шелеховского района – 11 тысяч 163 рубля.

Расскажем о самых заметных предложениях для логопеда перед началом учебного года в Иркутской области.

Требуется логопед в среднюю школу №5 в Тайшете. Будет необходимо исправлять дефекты в речи у детей, вести документы и давать консультации родителям. За пятидневную восьмичасовую неделю здесь обещают почти 34 тысячи рублей в месяц.

Иркутский детский дом-интернат №1 для умственно отсталых детей приглашает логопеда для работы с воспитанниками. Работодатель предупреждает, что работа тяжелая и ответственная. Платить за неё готовы 25 тысяч рублей ежемесячно.

В Саянске детский сад комбинированного вида №23 «Лучик» приглашает на новое рабочее место логопеда для «максимальной коррекции отклонений в развитии речи у детей». Специалисту здесь готовы предоставить соцпакет, а вот на какие-либо компенсации рассчитывать не стоит. Главное качество для соискателя – ответственность. Заработок – 14 тысяч 512 рублей.

Детский сад «Рябинка» на улице Ярославского в Иркутске ищет учителя-логопеда, который будет тщательно работать с детьми, а именно, определять структуру и степень сложности имеющегося у них дефекта в речи. Важно быть ответственным и дисциплинированным. В задачи будет входить как «бумажная» работа – составление плана-направления и содержания индивидуальной и групповой коррекционной работы, а также методической работы на учебный год, так и непосредственно «учительская» – вести индивидуальные и групповые занятия по коррекции выявленных нарушений, исправлению отклонений в развитии речи, восстановлению нарушенных функций. Также необходимо будет консультировать родителей.

Условия работы стандартные – социальный пакет, 5-дневная рабочая неделя с 8:00 до 17:00 и ежегодный оплачиваемый отпуск 36 календарных дней. Зарплата здесь 14,6 тысяч рублей.

Еще одна вакансия – учитель-логопед в «Ленинскую среднюю общеобразовательную школу» в Куйтунском районе. Здесь будут рады видеть человека, который займется комплектованием групп, исправлением дефектов речи, ведением документации и будет держать связь с родителями учеников. Не обойтись без знаний ПК и таких личных качеств, как коммуникабельность и ответственность. Зарплата тут уже немного повыше – 18 тысяч рублей в месяц, но социальный пакет отсутствует.

Также в списке вакансий перед началом учебного года есть предложения для логопедов в поселке Куйтун, Новонукутском детском саду №6 (зарплата – 21 тысяч рублей), в детском саду города Зима (зарплата 24 тысячи рублей) и других уголках области.

Работа логопеда – очень сложная. Этим специалистам приходится постоянно проявлять чудеса терпения и выдержки. Для успеха на этом поприще не обойтись без таких личных качеств, как коммуникабельность, доброжелательность, стрессоустойчивость, тактичность и настойчивость.

Важно также иметь за плечами внушительный багаж знаний не только в сфере логопедии (в том числе, владеть самыми современными методами и приемами коррекции того или иного дефекта речи), но и педагогики, анатомии, медицины и психологии. Дело в том, что причиной дефектов речи могут быть как психологические, так и физиологические нарушения, и логопед должен не только выявить эту причину, но и порекомендовать человеку специалиста, сотрудничество с которым позволит полностью избавиться от дефекта.

К плюсам работы в этой сфере можно отнести свою самореализацию (профессия дает ощущение нужности обществу, и это вполне объяснимо), возможность ведения частной практики и формирования собственной ценовой политики, а значит получения высокого дохода и свободного графика работы, большую "географию" трудоустройства и востребованность. Минусами станут работа с большим количеством документации и необходимость затрачивать большое количество физических и эмоциональных сил.

Получить профессию логопеда можно практически в любом педагогическом ВУЗе, на базе которого работает кафедра логопедии или факультет дефектологии.

Напомним, учебный год в иркутских школах в этом году начнется в воскресенье, 1 сентября.

В первые классы в областном центре зачислены уже 9,5 тысяч детей. Это почти на 500 человек больше, чем в прошлом году. Готовятся к открытию школа в микрорайоне Лесной и новый корпус гимназии №25, а также школы №8 и №9, где выполнен капитальный ремонт.

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